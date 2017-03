Först bebis – nu flyttar mamma in

Ska hjälpa till under första bebistiden

Liam Payne och Cheryl Cole. Foto: IBL

Cheryl Cole och Liam Payne är nyblivna föräldrar.

Enligt The Sun flyttar nu Cheryls mamma, Joan Callaghan, in till paret för att erbjuda sin hjälp.

– Det kommer inte att vara för alltid, säger en källa till tidningen.

Lagom till brittiska morsdag fick Liam Payne och Cheryl Cole en son. På Instagram har de både visat upp samma bild på när Liam håller i den nyfödda sonen och förklarat sin kärlek till nytillskottet.

”Det här är mitt bästa minne hittills”, skriver Liam.

Mamma flyttar in

Enligt The Sun är det inte bara sonen som ska flytta in till familjen. Även Cheryls mamma, Joan Callaghan , ska flytta in hos paret.

– Joan ska hjälpa Cheryl och Liam under den första bebistiden. Det kommer inte att vara för alltid. Men Joan har ett rum i huset och kommer att stanna så länge hon är behövd, säger en källa till tidningen.