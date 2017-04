Stockholmare öppnar sina hem efter lastbilsattacken

Alexandra Pascalidou: ”Om någon fastnat i Rinkeby kan ni gå hem till min mamma”





Stockholmare öppnar upp sina hem för strandsatta med anledning av attacken i Stockholm.

Under hashtaggen #openstockholm mobiliserar sig en hjälpande kraft på sociala medier.

”Finns kaffe, sällskap och köksbord hos min sambo, om man vill”, skriver journalisten Jack Werner på Twitter .

Flera stockholmare bjuder in främlingar till sina hem eller arbetsplatser efter attacken i Stockholm. Många erbjuder sig även att agera skytteltrafik.

Människor sträcker ut en hjälpande hand till de som vill och behöver under hashtaggen #openstockholm på sociala medier.

”Är du/ni är fast i Sthlm så har jag 2 lediga sängar + mängder av mat,Välkomna!!! Bed and food if ur stuck in Sthlm"Skanstull”, skriver en privatperson på Twitter.

”Finns plats, mat och sällskap hos mig på Lilla E för den som behöver någonstans att ta vägen”, skriver en annan.

”Om någon fastnat i Rinkeby kan ni gå hem till min mamma. Hon har säkert soppa och fårostpaj. Maila eller DMa mig”, uppmanar journalisten samt tv- och radioprofilen Alexandra Pascalidou .

”Finns det någon i Flemingberg som kan ta emot”, undrar skådespelaren Johan Rheborg .

”Det värmer i hjärtat”

Många använder även hashtaggen för att stanna upp och förundras över hur folk öppnar upp sina hjärtan mitt i all oro.

”Och mitt i allt det där jävliga så blir man ändå så otroligt varm i hjärtat. Fina människor”, twittrar en privatperson.

”Det är rätt fascinerande att se hur folk väljer att göra precis tvärt mot vad terroristerna vill att vi ska göra”, twittrar en annan.

”Det värmer i hjärtat att under en sådan mörk dag så kommer vi samman och hjälper varann!”, fotbollsspelaren John Guidetti .

”Tack alla poliser! Tack alla inom vården! Tack alla som hjälper och bidrar! De ska inte få ta vårt Stockholm ifrån oss!”, twittrar författaren och komikern Jonas Gardell .

Pray for Stockholm

Människor världen över visar även stöd genom hashtaggen #prayforstockholm.

”STOCKHOLM viker inte ner sig för terror. Ur djupet av mitt hjärta vill jag beklaga sorgen för drabbade och anhöriga vid dagens förmodade terror attentat i huvudstaden”, skriver skådespelaren Mikael Persbrandt på Instagram .

”I en fruktansvärd katastrof har vi fått se hur människor går samman och ger stöd och kärlek. Precis det världen behöver. Det ska övervinna den ondska som vi idag har upplevt på nära håll”, skriver tv-profilen Kristin Kaspersen på Instagram .

Hashtaggen började ursprungligen användas efter terrorbrottet i Paris, Frankrike, i november 2015, när en spelning på Bataclan utsattes för attack. Då var det i stället #PrayforFrance som delades.

