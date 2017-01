Uppgift: Schwarzenegger har lämnat Sverige

Hälsade på amerikansk vän i skärgården





Arnold Schwarzeneggers semester i Göteborg är över.

Enligt GP hälsade han på en gammal vän i Göteborgs skärgård, men ska ha lämnat landet under torsdagen.

– Han kommer tillbaka till sommaren. I juni någon gång. He will be back, säger vännen till GP .

Arnold Swarzenegger har de senaste dagarna befunnit sig i Sverige. Stjärnan har bland annat tränat på ett Gym i Kungsbacka. Under onsdagen åt han pasta och köttfärssås tillsammans med en vän på en italiensk restaurang. De avnjöt även rödvin, tiramisu och kaffe.

– Köttfärssås, lite grädde, piri-piri, paprika och bandspaghetti. Arnold tyckte om stark mat men hans kompis ville ha klassisk bolognese, säger Teoman Yilmaz , ägare till restaurangen, till Nöjesbladet.

Tidigare har Nöjesbladet rapporterat om att en källa med god insyn meddelat att Arnold har många vänner i Europa och älskar Sverige.

Hälsar på vän i skärgården

Enligt Göteborgsposten är Schwarzenegger här för att besöka en amerikansk vän, vars fru är svensk. Vännen är en byggherre från Kalifornien som Schwarzenegger ska ha känt länge. Han och frun äger en fastighet tillsammans i södra skärgården i Göteborg.

Enligt en uppgiftslämnare till Nöjesbladet är amerikanens hus i skärgården ett sommarställe. Den gemensamma semestern har enligt GP varit något som vännen och Arnold pratat om, som nu äntligen blivit av.

– Jag är här på semester och jag ville att Arnold skulle följa med. Men det blev en hel del regn och snö, säger vännen till GP.

Ska ha åkt hem

Enligt vännen ska dock Schwarzeneggers Sverigebesök vara över nu. Stjärnan ska ha åkt hem under torsdagsförmiddagen. Den som hoppas på att få se stjärnan behöver dock inte vänta speciellt länge.

– Han kommer tillbaka till sommaren. I juni någon gång. He will be back, säger vännen till GP.