Ariana Grande samlade in över 110 miljoner kronor

Succé för ”One love”-galan i Manchester – nu släpper hon välgörenhetssingel





Ariana Grande gjorde storsuccé efter terrorattacken.

”One love”-galan spelade in 110 miljoner kronor till Röda korsets fond för offren i Manchester, skriver Time Magazine .

Nu planerar Grande att släppa avslutningslåten som välgörenhetssingel, uppger brittiska medier.

På bara 13 dagar efter terrorattacken mot Ariana Grandes konsert i Manchester arrangerades välgörenhetsgalan ”One love”.

I söndags stod Ariana Grande återigen på scenen i den brittiska staden. Den här gången tillsammans med andra världsstjärnor som Katy Perry , Miley Cyrus , Justin Bieber , Coldplay och Little Mix .

Tillsammans samlade de in över 10 miljoner pund, motsvarande drygt 110 miljoner svenska kronor, till Röda korsets nödfond för offren efter terrorattacken där 22 dog, uppger Time Magazine .

Judy garland-cover kan släppas

”One love-galan avslutades med att Ariana Grande sjöng en ny version av Judy Garland s klassiker ”Somewhere over the rainbow”. Tack vare en fankampanj planerar Ariana Grande nu att släppa sin version av låten, som ursprungligen kommer från musikalversionen av ”Trollkarlen från Oz”, skriver The Sun .

Redan nu har hon dedikerat sin låt ”One last love” och alla inkomster som den ger, till Röda korset och dess nödfond för offren i Manchester. ”One last love” släpptes ursprungligen 2014, men har återigen seglat upp på listorna i samband med välgörenhetsgalan.

Planen är att inkomsterna för ”Somewhere over the rainbow” också ska gå till samma fond.

– Arianas team jobbar i kulisserna för att reda ut vad som krävs för att kunna släppa låten. Men alla är övertygade om att det inte finns något som kan stoppa den från att släppas och därmed fortsätta hjälpa dem som drabbats av den här tragedin, säger en källa till The Sun.

