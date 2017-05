Ellen Bergström: ”Min kropp sa ifrån”

Åkte ur tävlingen efter känslokaos

Ellen Bergström hamnade på en tredjeplats i årets ”Lets dance”.

Under kvällen blev pressen för hård och hon bröt ihop efter sista dansen.

– Min kropp sa ifrån. Den orkade inte mer, säger hon till Nöjesbladet.

Efter en otroligt jämn semifinal blev det tillslut Ellen Bergström och hennes danspartner Jonathan Näslund som tvingades lämna ”Let’s dance”.

– Jag känner mig glad. Jag är jättestolt över det vi presterat. Jag är nöjd över allt det här, säger hon till Nöjesbladet.

Men kvällen var påfrestande för Ellen. Under sändningen bröt hon ihop framför programledaren Tilde de Paula Eby . Efter sin sista dans grät Ellen i greenroom och förklarade att pressen var stor.

– Min kropp sa ifrån. Den orkade inte mer. Det har varit hård träning och nervositet. Det blir en sån enorm press på kroppen. Hela veckan har jag legat med hjärtklappning. Min kropp har inte orkat varken fysiskt eller psykiskt. Det blev för mycket, säger hon till Nöjesbladet.

”Har kanske diskbråck”

Trots att hon blivit tillsagd att vila känner hon att det inte funnits tid med tanke på att hon behövt träna på två danser under veckan, förklarar hon.

Faktum är att både hon och Jonathan nu måste uppsöka läkarvård.

– Jonathan ska röntga sin rygg och jag ska röntga min. Jag har någon knöl och Jonathan har kanske diskbråck.

Enligt Ellen är hon hård mot sig själv. Flera gånger under programmets gång har hon pratat om vilken personlig resa hon gjort under sin medverkan. På Instagram förklarade hon under torsdagen att hon lärt sig att älska sig själv igen. Men efter att ha misslyckats med sista steget i hiphopen blev hon besviken.

– Ikväll älskade jag inte mig själv. Men nu gör jag det, säger hon.

Kan du själv känna att ’vad grym jag är’?

– Nej, just nu är jag bara jättetrött och vill åka hem.

”Två sportlegendarer”

Enligt Jonathan Näslund är det stor skillnad på Ellen nu jämfört med när de började dansa tillsammans.

– I början var du så hård mot dig själv. Det är en enorm skillnad på ganska kort tid, säger han och tittar på Ellen.

I final står nu alpinstjärnan Anja Pärson som dansar med Calle Sterner. De möter fotbollsstjärnan Jesper Blomqvist och Malin Watson .

– De är så värda att stå i final. Det ska bli coolt att se två sportlegendarer möta varandra, säger Ellen.

Både hon och Jonathan tror att Anja Pärson tar hem segern.

– Det känns som att Anja kommer vinna på något sätt. Det har jag tänkt redan från början. Men det hade varit coolt om Jesper vann, säger hon.

– Dansmässigt måste jag säga Anja. Tjejer har i regel svårare steg, säger han.

