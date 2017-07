E-Type om 90-talsfestivalen: Ett otroligt kärt återseende

90-talet är tillbaka.

Under lördagen går den första av årets ”Vi som älskar 90-talet”-festivaler av stapeln i Stockholm.

– Det räcker med två glas vin så tycker jag att det är lika roligt som jag tyckte på 90-talet, säger E-Type.

År 2017 går folk runt i 20 år gamla kläder som de har hittat längst bak i garderoben. Maglinnena och Buffalo-skorna är på. Affärerna säljer choker-halsband. 90-talet återkommer i nyversioner av serier som ”Twin peaks”, och det har till och med varit snack om att återskapa ”Sabrina tonårshäxan”. Serierna som inte har fått en nyversion minns man tillbaka på, och många är i dag lika kära i Jordan Catalano som en ung Claire Danes var i rollen som Angela på 90-talet i ”Mitt så kallade liv”. Och nu är det dags. Nu återvänder även musiken. Den första ”Vi som älskar 90-talet”-festivalen går av stapeln i Stockholm under lördagen.

– Det är jättekul att det äntligen har kommit till Sverige. Jag har åkt runt med ”I love the 90's” i både Norge, Finland och Danmark. Då är det slutsålt överallt. Det ska bli spännande att se hur det funkar här, säger Martin ”E-Type” Eriksson som uppträder på festivalen.

Under 90-talet hade han stora hits med låtar som ”Set the world on fire”, ”This is the way” och ”Angels crying”. Och även om den svenska publiken inte har sett skymten av många av artisterna på länge så träffar de i alla fall varandra relativt ofta.

– Aqua har inte varit med men resten av gängen har vi träffat från och till. Aqua har hållit sig borta i 20 år så det var ett otroligt kärt återseende. Det blev kramkalas när vi sågs på flygplatsen, säger E-Type.

”Man är bortrest jämt”

Nu återstår det att se om även svenskarna vill kasta sig tillbaka 20 år i tiden. Artisterna är åtminstone redo att göra det.

– Vi har så kul i gängen. Det är ingen som försöker vara tuffare än någon annan och vara rockstjärna, så som det blir det när Scooter är med. Innan och efter spelningar har man partaj och varje loge har sin fest. Man springer in till Aqua och gör något hyss. Och så springer de in och gör något hyss. Och så kramar man på Dr. Alban . Jättekul är det, så det vore hemskt kul om det funkade publikmässigt, säger han.

På ”Vi som älskar 90-talet” är han gärna på festivalområdet långt innan han själv ska äntra scenen.

– Det är jag inte annars för jag tycker bara det är ett jävla oljud innan jag ska spela själv. Men alla band som spelar är gamla kompisar, och då blir det väldigt kul där nere. Man får passa sig så man inte dricker en öl för mycket bara.

E-Type turnerar fortfarande året om. Han gör de olika 90-talsfestivalerna, men även andra spelningar som inte är relaterade till det.

– Det var massa bra låtar som kom på nittiotalet, och jag får ändå vara med och vara aktiv och aktuell. Vi turnerar och kör hela tiden, varje helg fram till november tror jag vi är bokade. Man är bortrest jämt, säger han.

Drar du fortfarande in pengar på de gamla hitsen?

– Det gör jag nog, men jag tror inte det är några stora summor direkt. Det är sex plattor och jag har skrivit 95 procent av allt material själv. Texterna tillsammans med en kompis, men musiken till 99 procent själv. Sen blir det en ganska trevlig slant när något bolag köper in låtar. Som nu har ett ganska känt järnvägsbolag köpte in ”This is the way” för reklam, då blir det en slant, säger han.

Har du någon gång känt dig trött på låtarna eller tycker du fortfarande om att spela dem?

– Eftersom jag har skrivit dem själv är det mina små låtbebisar. Jag är säkert ganska korkad för det räcker med två glas vin så tycker jag att det är lika roligt som jag tyckte på 90-talet, säger han.

Känner du dig nostalgisk ibland?

– När jag och Alban och Haddaway sitter en natt och pratar om hur det var, Då blir man nostalgisk och kommer ihåg. Det var så jädrans kul på 90-talet. Jag gick från arbetslös till popstjärna på en halvtimme, säger han.

FAKTA Här kan du gå på ”Vi som älskar 90-talet” Stockholm 8 juli, Zinkensdamms IP Göteborg 15 juli, Slottsskogsvallen Kalmar 22 juli, Fredrikskans IP Malmö 29 juli, Mölleplatsen Läs mer