Kallduschen: Regnar in i ”Musikhjälpen”

Regnar in i studion – mitt under Musikhjälpens första dygn











Vilken kalldusch!

Mitt under ”Musikhjälpens” första dygn började det regna in i burens sovrum.

– Det läcker in iskallt regn, säger The Hives frontman Pelle Almqvist som är en av programledarna.

De filmas live dygnet runt hela veckan.

Enda fristaden för ”Musikhjälpens” programledare är det intilliggande sovrummet. Men även där har profilerna stött på prövningar. Mitt under sändningen började smältvatten och snö regna in genom ett hål i taket.

– Det regnar in nu, det är en ny utveckling i sovrummet. Spindlar och iskallt regn, sa The Hives frontman Pelle Almqvist till programledarkollegan Little Jinder i sändningen under tisdagseftermiddagen.

Läckte in i helgen

Enligt programmets presskontakt var det problem med läckage redan under helgen.

”Det läckte i buren i helgen innan vi startade sändningen. Då byggdes det in ett stuprör i studion”, skriver Helena Iles i ett sms. Enligt henne pågår nu arbete med att täta läckaget.

”En mur av kuddar”

Pelle Almqvist har berättade också att vinterkylan tränger sig in i det privata gemaket.

– Jag sover mot en yttervägg, där är det kallt. Man får bygga en mur av kuddar, så går det bra, sa han i sändningen.

Musikhjälpen pågår under hela veckan och sänds från Örebro.