Jim Carrey återvänder till tv

Blir barnprograms-profil i ny komedi

Foto: REX Efter en lång filmkarriär satsar Jim Carrey på tv igen.

HOLLYWOOD. Jim Carrey har inte haft en fast tv-roll på 20 år.

Nu är det dags igen.

I ”Kidding” ska den 55-årige komikern spela en omtyckt barnprograms-profil.

Bakom satsningen står Showtime som köpt halvtimmeskonceptet där Carrey porträtterar Jeff, alias Mr Pickles.

Jeff har förvandlat sitt alter ego till ett mångmiljonimperium som hotas när hans relationer till släkt och vänner börjar krackelera.

”Få dem att undra”

Det slutar enligt programförklaringen med att en vänlig man tvingas tackla en ond värld.

– Det här kommer att få tv-tittare att undra hur de klarat sig så länge utan Jim Carrey , säger Showtimes vd, David Nevins.

Förutom komediserien är Carrey aktuell med ”Jim and Andy”, en dokumentär som visar hur han tog sig an porträttet av Andy Kaufman i ”Man on the moon”.

Det är inte klart när ”Kidding” får premiär.

LÄS OCKSÅ Jim Carrey: ”Trodde jag skulle framstå som en skitstövel”