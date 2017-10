Sam Smiths nya kärlek: ”13 reasons why”-stjärnan

Sam Smith och Brandon Flynn är ett par.

TMZ publicerar bilder på när artisten ”13 reasons why”-skådisen kysser varandra öppet på gatan i New York.

Bilderna där den brittiska singer-songwritern och det amerikanska stjärnskottet öppet kysser varandra på gatan i New York-stadsdelen Greenwich Village publiceras av TMZ.

Enligt uppgifter till US Weekly har de nyligen börjat träffas.

– Uppenbarligen har de inte gått ut med sitt förhållande i sina sociala medier. Men samtidigt skyggar de inte från att visa upp sina känslor öppet, säger en uppgiftslämnare till tidningen.

Sam Smith , 25, och Brandon Flynn , 23, har den senaste tiden synts tillsammans i New Yorks uteliv, tillsammans med vänner på restaurang och drickandes drinkar på en populär takterrassbar.

Uppmärksamma fans har också kunnat se hur paret nyligen börjat gilla varandras bilder och inlägg i sociala medier.

Sam Smith släppte sitt debutalbum 2014 och ligger bakom megahiten ”Stay with me” och den senaste James Bond-låten ”Writing’s on the wall”.

Brandon Flynn gör en av huvudrollerna i kontroversiella och uppmärksammade Netflix-serien ”13 reasons why”.

