Kenneth Gärdestad: ”Jag försöker bara överleva”

Folkkära låtskrivaren kämpar mot sjukdomarna













Kenneth Gärdestad är sjuk i både hudcancer och lymfom.

Samtidigt håller han modet uppe och kämpar för att kunna gå på premiären av filmen om sin bror, Ted Gärdestad.

– Det är målsättningen. Det är förhoppningen. Jag tänkte ju överleva i alla fall hoppas jag, säger han.

Låtskrivaren Kenneth Gärdestad , 69, har hudcancer och latent lymfom. Lymfomet gör att han kämpar med att få i sig mat.

– Jag har svårt att äta och får näringsdropp varannan dag. Jag tycker inte om maten. Det är en vanlig konsekvens av behandlingen, säger han.

Han berättar också att han fått information om att maten skulle att smaka annorlunda jämfört med hur han upplevde smaker förut.

– Men jag tyckte att det var en löjlig kommentar med min starka vilja. Det är klart att jag kan äta, tänkte jag. Men det visade sig att min egen vilja var ganska liten jämfört med kroppens.

Hudcancern har Kenneth haft i två år. Under den tiden har han opererats och gjort en hudtransplantation. Det gör att han måste vara försiktig i det fina sommarvädret.

– Jag kan inte vistas i solen utan att alltid ha keps på huvudet.

”Försöker överleva”

Även balansen sviktar, vilket gör att Kenneth gärna inte går omkring för mycket. Han använder däremot inga kryckor eftersom att han tycker att de skulle öka risken för att halka.

Till vardags handlar livet mycket om att försöka hålla sig pigg.

– Jag försöker bara överleva helt enkelt.

Trots det är han vid gott mod. Han skrattar flera gånger under samtalet och planerar att medverka på galapremiären av filmen som just nu spelas in om hans bror , Ted Gärdestad och har premiär i jul.

Kenneth tillsammans med brodern Ted 1994. Foto: BÖRJE THURESSON

– Det är målsättningen. Det är förhoppningen. Jag tänkte ju överleva i alla fall, hoppas jag.

”Blev förundrad”

I filmen, med titeln ”Ted – för kärlekens skull” , gör skådespelaren Adam Pålsson rollen som den folkkära artisten. Pålsson har bland annat haft huvudroller i ”Torka aldrig tårar utan handskar” och i SVT-serien ”Boys” . Filmen regisseras av Hannes Holm som även regisserat succén ”En man som heter Ove”.

Inspelningarna sker på flera platser i Västra götaland och i Stockholm.

Tanken var att Kenneth skulle besöka inspelningarna i Trollhättan, men sjukdomarna satte käppar i hjulet för honom. Däremot har han sett bilder på Adam Pålsson i rollen som brodern.

– Jag blev alldeles förundrad. De har gjort Adam Pålsson väldigt lik Ted . Men man kan se skillnader naturligtvis.

Hur känns det att se bilder på Adam som står och sjunger i rollen som Ted?

– Det är bara roligt. Jag ser fram emot det här, säger han.