”Let’s dance”-dansaren Tobias Bader ska bli pappa

”En liten grabb väntas i julklapp”





”Let’s dance”-dansaren Tobias Bader och flickvännen Danielle Kindahl ska bli föräldrar.

De meddelade den glada nyheten på Instagram under gårdagen.

”En liten grabb väntas i julklapp”, skriver Tobias.

”Let’s dance”-dansaren Tobias Bader , 31, befinner sig just nu på semester i New York med flickvännen Danielle Kindahl . Under gårdagen valde de att avslöja nyheten att de väntar barn.

”Det som händer i New York stannar i New York, eller??!”, skriver Tobias till bilden.

Men allt stannar uppenbarligen inte i New York.

”Bebisen får väl följa med hem”

De publicerade båda två samma bild på sina respektive Instagram -konton. På bilden syns Danielle med bebismagen, och Tobias som pekar på den. De väljer även att berätta om den kommande bebisen.

”Bebisen får väl följa med hem. En liten grabb väntas i julklapp. Älskar dig Danielle Kindahl”, skriver han.

Danielle meddelar på sin Instagram att hon just nu är i vecka 21.