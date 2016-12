Snackisarna som totalt dominerade Hollywoodåret

Här är skandalerna och uppbrotten som var på allas läppar 2016

Nöjesbladets Hollywoodreporter listar 5 största händelserna

HOLLYWOOD. Brangelina sprack, Kanye West bröt ihop och Johnny Depp exploderade.

2016 gick i uppbrotten och sammanbrottens tecken.

Här är de fem mest omtalade nöjeshändelserna under det gångna året.

Taylor Swift och Calvin Harris. Foto: Chris Pizzello/AP

5. Taylor Swift och Calvin Harris

Efter att ha varit ett par i ett år satte de punkt i maj. Först var brytningen vänskaplig. Men när någon i juli läckte att hon låg bakom hans megahit ”This is what you came for” och hennes stab bekräftade det, åkte sileskvantarna av. Harris uppgav att hans ex, som då redan gått vidare med skådespelaren Tom Hiddleston , hade velat hålla sin roll i låten hemlig och anklagade Swift för att försöka framställa honom i dålig dagar.

Kanye West. Foto: Chris Pizzello/AP

4. Kanye West

Han hoppade på Beyonce och Jay Z, hyllade Donald Trump och ställde till slut in hela Sydamerika-turnén innan han bröt ihop. Bekanta vittnade om hur han varit hyper, hur han på nätterna tecknat frenetiskt för att i nästa sekund hoppa upp och gjort massor av armhävningar. Till slut togs han in på en klinik på UCLA-sjukhuset i Los Angeles.

”Uttorkning” och ”utmattning” angavs som själ till akutvården.

Amber Heard och Johnny Depp. Foto: Rich Fury/AP

3. Johnny Depp och Amber Heard

Den romantiska sagan mellan filmveteranen Depp och den unga skådespelerskan Heard fick ett tragiskt slut när hon efter bara ett års äktenskap ansökte om skilsmässa och anklagade honom för misshandel. Det såg ut som om uppståndelsen kring de hårda anklagelserna skulle tonas ner när paret gjorde upp i godo. Men sedan han velat donera hennes pengar från skilsmässan direkt till välgörande ändamål fortgår trätorna.

Kim Kardashian Foto: Mary Altaffer/AP

2. Kim Kardashian

Nyheten om hur tvåbarnsmamman och världens mest kända dokusåpastjärna i oktober pistolrånats på ett lyxigt lägenhetshotell i Paris hann inte mer än brisera förrän spekulationerna var igång.

Det hette bland annat att Kim hittat på att hon bakbundits, försetts med munkalve och fått en pistol tryckt mot tinningen – allt för att få ut försäkringspengar.

Polisen i Frankrike har fortfarande inte gripit någon för dådet och Kardashian har till stora delar dragit sig undan offentlighetens ljus.

Angelina Jolie och Brad Pitt. Foto: Charles Sykes/AP

1. Brad Pitt och Angelina Jolie

Som en blixt från klar himmel slog nyheten ner om Angelina Jolies och Brad Pitts äktenskapsproblem. Över en natt raserades den lyckliga bilden av två superkändisar som både lyckats ha karriär och storfamilj.

Jolie anklagade sin make för att ha slagit parets äldsta son, Maddox, och sen var cirkusen i full gång med rapporter om otrohet och ryska prostituerade. Krutröken från november har långt ifrån lagt sig och nu slåss paret om vårdnaden.

