Ola Rapace tvekan för superrollen i "Hassel"

1 av 3 | Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN Ola Rapace.

Tuffa Stockholmspolisen Roland Hassel har återuppstått.

Nu är det Ola Rapace, 45, som spelar honom i tv-serien ”Hassel”, aktuell på Viaplay.

– Första tanken när jag fick frågan var: Aldrig i livet!, säger han.

Just då var Ola Rapace mitt uppe i inspelningen av franska tv-serien ”Section zéro”, en framtidsdystopisk historia som sändes i fransk tv förra våren.

– Att då åka hem till Sverige och göra en polisserie, det hade jag ingen lust med. Till slut övertalades jag att ha ett möte med seriens skapare. Då kände jag direkt att det här var något annat, det fanns en helt annan energi i projektet.

Författaren Olov Svedelid (1932-2008) hittade på polisen som bekämpar Stockholms allt mer våldsamma kriminella. Det blev närmare 30 böcker. Åren 1986-2000 blev det elva tv-filmer med Lars-Erik Berenett (1942-2017) i huvudrollen. Mycket populära och lite nyskapande när de kom.

– Jag läste någon av böckerna när jag var väldigt liten. Själva tv-filmerna i sig tyckte jag inte var så intressanta, men jag var väldigt imponerad av Lars-Erik Berenett, han gjorde starkt intryck på mig.

Och så dog han när ni spelade in ”Hassel”…

– Ja, det var lite märkligt. Det känns som en generationsgrej. De yngre som jobbade med tv-serien, visste inte ens att den var en reboot på något annat.

Jag tycker inte serien har några större likheter med original-Hassel, förutom namnet. Håller du med?

– Absolut, serien hade kunnat heta något annat. Det ska du prata med producenterna om. Det kanske är lättare att hitta en publik med ett inarbetat namn.

– Jag gillar att det här är en mer karaktärsdriven polisserie, med samma handling genom hela säsongen.

”Kändes lite som att komma hem”

Parallellt med ”Hassel” på Viaplay, rullar ”Farang”, tidigare visad på C More, nu i TV 4. Där spelar Ola Rapace den småkriminelle Richard som lever under skyddad identitet i Thailand. Så småningom hinner hans förflutna ikapp honom och tonårsdottern (Louise Nyvall ).

– Jävligt kul att jobba med (regissören) Erik Leijonborg igen, vi gjorde ju ”Tusenbröder” ihop. Kändes lite som att komma hem, fast till Thailand, då. Skönt att jobba med polare där man kunde hoppa över filter av artighet och försiktighet. Det var en tung inspelningsperiod. Först värme, sedan regnperiod och översvämningar. Men det gav en vibb åt hela serien.

Ola Rapace har lägenhet kvar i Stockholm, där även den 18-åriga dottern bor, men bor själv numera främst i Paris.

– Grabben bor i London, det är smidigt att åka tåget mellan Paris och London, det funkar bra.

Vill regisera egen film

Du bor i Frankrike, har gjort ett fåtal internationella tv-serier och filmer. Din exfru Noomi bor i London och har gjort massor av utländska filmer. Pratar ni om hur era karriärer skiljer sig åt?

– Ja, hela tiden, lika intensivt som när vi var tillsammans. Vi har verkligen olika sätt att se på det. Man får vara lite pragmatisk när man gör sina val av karriärmässiga och konstnärliga skäl. Jag skulle aldrig orka den typen av karriär som hon gör.

Närmaste planer?

– Jag hoppas regissera min egen film. Jag har skrivit manus, rollistan är klar – och jag tänker inte säga någonting mer om det just nu.

FAKTA Ola Rapace om…

… hur han fick en biroll i Luc Bessons storfilm ”Valerian and the city of a thousand planets”:

– Luc Besson hade väl sett tv-serien som jag gjorde och frågade om jag ville göra någon liten roll. Det är klart man säger ja. Det är ju Luc Besson! … vad som lockade med franska actionfilmen ”Kamp till döds”, aktuell på C More:

– Det är liksom en saga. En dyster framtidsskildring som jag tyckte var vacker när jag läste manus. Och regissören Jean-Patrick Benes var en nästan kufisk men enormt varm människa. … varför han inte gör fler komedier:

– Det är jävligt svårt att göra komedi och jag fattar inte riktigt hur man gör. När jag var liten gillade jag Eddie Murphy , som vuxen har jag aldrig fattat varför man ska skratta, har inte fastnat för den genren. … många känner igen honom från James Bond-filmen ”Skyfall”:

– Ja, i Frankrike är det enormt stort att ha varit med i en Bond-film, hur liten rollen än är. Egentligen var det ju mer stuntjobb än skådespeleri i den rollen. … folk fortfarande förknippar honom med genombrottsrollen Hoffa i tv-serien ”Tusenbröder”:

