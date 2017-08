Här kändisminglar Zara Larsson – med pojkvännen Brian



1 av 2 | Foto: Patrik Österberg / IBL Zara Larsson och Brian Whittaker.

Det började med ett Twitter-ragg.

Nu visar Zara Larsson pojkvännen i offentliga sammanhang.

På fredagen kändisminglade hon och kärleken Brian Whittaker på Sigge Eklunds stjärnspäckade bröllopsdagsfest.

Podcast-profilen och författaren Sigge Eklund , 43, och hans fru Malin Eklund , 38, firar 10-årig bröllopsdag på fredagen – med kändistät fest på Rosendals trädgårdar på Djurgården.

Bland gästerna finns kändismäklaren Fredrik Eklund , TV4-profilen Malou von Sivers , stjärnregissören Ruben Östlund – och svenska världsartisten Zara Larsson .

Den sistnämnda i sällskap av pojkvännen Brian Whittaker .

Hon har förklarat sin kärlek för honom på sociala medier, senast på hans födelsedag.

”Jag tittar på dig varje dag och bara ’wow det där är min pojkvän’, jag kan bara inte fatta det??!!!”, skrev hon i ett inlägg då.

Bildmaterialet har dock varit hyfsat sparsmakat på stjärnans Instagram.

Träffades via Twitter

Brian Whittaker publicerade en Instagrambild på sig själv och Zara Larsson, där de befinner sig i en offentlig miljö, i början av juli.

Nu visar även Zara Larsson upp honom i offentliga sammanhang. På fredagen minglade de tillsammans med de andra gästerna, som Sigge och Malin Eklund valt att dela sin dag med – och lät sig fångas på bild.

Paret träffades via Twitter. Den 27 november 2015 twittrade Zara Larsson två bilder på Brian Whittaker och skrev ”Who are you where do you live how old are you why are you so fine how do you like your eggs cooked in the morning?”.

De fann varandra, berättade om sitt förhållande för omvärlden i slutet av juni och kilar sedan dess stadigt.

I samband med att förhållandet blev allmänt känt publicerade Zara Larsson en bild på sig själv och pojkvännen på Instagram med texten: ”He likes his eggs scrambled”. Slutet gott, allting gott.

