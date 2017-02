Jöback ställer in efter kräkkaos: ”Är jätteledsen”

Hälsan stoppar triumfen igen: ”Man styr inte när kroppen säger ifrån”





Peter Jöbacks trumf i ”Fantomen på operan” stoppas igen – av kräkkaos.

Under helgen har han avskärmats i hemmet.

– Han är jätteledsen, säger showens producent Bosse Andersson.

Hälsan fortsätter att spöka för Peter Jöback , 45, under ”Fantomen på operans” nya omgång på Cirkus i Stockholm.

Vid nypremiären i början av januari försvann hans röst i samband med en förkylning. Under helgen drabbades han av kräksjuka – mitt under lördagens föreställning.

– Han blev illamående i pausen efter första akten. Han skulle precis sminka på sig igen för andra akten när han kände av det, säger showens producent Bosse Andersson .

”Kräktes när han kom hem”

Han skickades genast hem – och spydde.

– Han kräktes när han kom hem så det är nog någon slags maginfluensa eller kräksjuka som går nu. Man har ett visst antal timmar då man smittas och vi vill inte att hela ensemblen ska bli smittade, så han stannar hemma under söndagen också, säger Bosse Andersson.

Under tiden hoppar ersättaren John Martin Bengtsson in, precis som under förkylningen i januari.

– Vi har fantastiska ersättare men det är klart att Peter tycker att det är jättetråkigt att inte kunna spela, han är jätteledsen. Men man styr inte när kroppen säger ifrån, säger Bosse Andersson.

”Han är fortfarande mör”

Showen körs i totalt 194 föreställningar fram till mitten av maj och har sålt 260 000 biljetter såhär långt. Nu satsar Peter Jöback allt på vila under söndagen för att kunna vara tillbaka på scen så snart det går.

– Nu är det bara att vila. Jag pratade med honom nu på morgonen, och han sa att han kände sig bättre, men han är fortfarande mör som man brukar vara när kroppen reagerat. Han är helt säkert på plats nästa vecka igen, säger Bosse Andersson.