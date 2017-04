Barry Manilow om hemliga gayäktenskapet

De höll sin kärlek hemlig i nära 40 år.

Nu berättar legendaren Barry Manilow om varför han höll sin fästman hemlig.

– Jag trodde fansen skulle bli besvikna om de visste att jag var gay, säger han till People .

Barry Manilow , 73, och managern Garry Kief har levt ihop i 39 år.

Men det är först nu som Manilow vågar berätta om relationen till sin man, paret gifte sig 2014 i största hemlighet efter att samkönade äktenskap blivit tillåtna i hela USA.

”Jag är så tacksam”

Men den glada nyheten läckte ut – och togs emot väl.

– När fans fick reda på att jag och Garry var tillsammans blev de så glada. Reaktionerna var så fina, främlingar sa: ”Vad kul för dig!” Jag är väldigt tacksam över det, säger Manilow till People.

”Smartaste jag mött”

När de möttes 1978 hade han precis fått sitt genombrott med låtar som ”Mandy”, ”Copacabana (At the Copa)” och ”Can’t smile without you”. Kief var tv-producent men blev snart stjärnans manager, trots hans aversion mot ett stökigt liv med intensiva fans och offentlighet.

– Jag visste att det var rätt. Jag var en av de lyckliga. Jag var ganska ensam innan dess. Han är den smartaste personen jag någonsin mött, och en bra kille också, säger Manilow till People.