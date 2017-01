Film om gayikonen Tom of Finland inviger Göteborgs filmfestival

Filmfestivalen firar jubileum – fyller 40 år









Göteborgs filmfestival fyller 40 år.

Totalt visas 457 filmer. Först ut är världspremiären på ”Tom of Finland”, den förmodat kontroversiella biografin om den läderstinna gayikonen.

Årets filmfestival äger rum 27 januari-6 februari.

457 filmer, alltså. Allt från färska Hollywood -filmer och svenska premiärer, till udda filmer som nog garanterat aldrig kommer att få riktig biopremiär i Sverige, och Lasse Hallströms ”ABBA - the movie”, som följs av en stor ABBA-fest.

När konstnären Touko Laaksonen (1920-1991) efter andra världskriget började teckna sina läderstinna män med stora muskler och enorma kön, gjorde han det i hemlighet för homosexualitet var förbjudet i Finland . Nu - efter en stor utställning i fjol och en musikal i Helsingfors - är han snart lika populär som Mumin. Göteborgsfestivalen har fått äran att ha världspremiär på filmbiografin ”Tom of Finland”, med Pekka Strang i titelrollen och Jessica Grabowsky (från tv-serierna ”Midnattssol” och ”Tjockare än vatten”) som hans syster.

Tävlar om stort kontantpris

Det är en av åtta filmer som tävlar i klassen Dragon Award Best Nordic Film, som har filmvärldens största kontantpris, en miljon kronor.

Tre svenska filmer konkurrerar, samtliga av unga kvinnliga regissörer. Rojda Sekersözs ”Dröm vidare” handlar om fyra förortskvinnor. Katja Wiks ”Exfrun” om tre kvinnor i olika stadier av kärleksrelationer. Amanda Kernells ”Sameblod” har redan hyllats på utländska filmfestivaler.

Den ingår också i Fokus: Sápmi, ett antal korta och långa filmer om och av samer.

I dokumentärfilmsklassen tävlar ”Citizen Schein”, där tidigare Guldbaggevinnaren Maud Nycander , Kersti Grunditz Brennan och Jannike Åhlund porträtterar Harry Schein (1924-2006), den stenrike och intellektuelle playboyen som revolutionerade svensk film på 1960-talet.

Hederspris tas under festivalen emot av såväl de belgiska bröderna Jean-Pierre och Luc Dardenne och danska regissören Lone Scherfig .

Då det är 40-årsjubileum, har alla tidigare chefer för filmfestivalen valt ut sina favoriter. Bland filmerna som visas finns Emir Kusturicas klassiker ”Zigenarnas tid”. Även hans senaste ”On the milky road” får Sverige-premiär på festivalen.

Ny Stones-dokumentär

Festivalen har även specialsektioner för allt från animerade filmer till filmer med HBTQ-tema. Saga Becker , Guldbaggevinnare häromåret som bästa skådespelerska, regidebuterar med kortfilmen ”Fuckgirls”, om tre transtjejers vardagsliv.

För musikfans väntar nya dokumentärer om The Rolling Stones , Teddybears och Laibach .

Lasse Hallströms ABBA-film fyller 40 år och visas i restaurerat skick, följt av en stor ABBA-fest.

Som vanligt blir det också några work-in-progress-visningar, med avsnitt ur kommande storfilmer. I år bland annat ”Borg” och Ruben Östlunds ”The square”.