Nina Persson avslöjar varför hon flyttade hem till Sverige

The Cardigans var ett av de band som valdes in i ”Swedish music hall of fame” under dagen.

Det känns stort, tycker sångerskan Nina Persson, och avslöjar samtidigt att hon är glad över att återigen bo på svensk mark.

– Att vara förälder i USA, att vara mamma, det är inte så himla självklart, säger hon.

”Gruppens champangebubbliga melodier ihop med texternas svårmod charmade snart hela MTV-generationen”, löd motiveringen när The Cardigans under dagen valdes in till ”Swedish music hall of fame” bredvid namn som Lill-Babs , Magnus Uggla och Looptroop Rockers. Hela The Cardigans var på plats vid offentliggörandet.

– Det känns jättefint, stort, säger Nina Persson till Nöjesbladet.

– Vi är inte så farligt aktiva nuförtiden så alla chanser vi får att samlas och fira någonting tar vi, säger hon.

Bandet som startades i Jönköping 1992 syns inte tillsammans speciellt ofta längre, och gör nuförtiden bara ett fåtal spelningar varje år. Något nytt material har de inte släppt som bandet ”The Cardigans” på över 10 år.

– Vi har alla olika andra jobb nu och en förskräckligt massa barn. Det vi spelar är det material som vi har gjort tidigare. Man kan inte mjölka det hur mycket som helst. Vi tar det som känns relevant helt enkelt, säger hon.

”Tillbaka i Sverige”

Nina Persson, 42, var bosatt i New York under många år. 2001 gifte hon sig med musikern Nathan Larson och 2010 fick de sonen Nils tillsammans. Nina Persson är sedan två år tillbaka på svensk mark, och avslöjar att rollen som mamma var en stor anledning till varför hon valde att flytta hem.

– Hade jag inte haft barn så skulle jag nog kunna bo i New York eller USA hela mitt liv. När man får ett barn och blir som en medborgare av det amerikanska samhället är det inte riktigt lika kul längre, då slutar det vara New York och blir USA på ett annat sätt. Så då tyckte jag att det kändes bättre att vara här, säger hon.

Vilken är den stora skillnaden mellan att uppfostra ett barn i New York jämfört med i Sverige?

– Det är mitt barn och vi uppfostrar det. Det är ingen skillnad, vi är vår familj oavsett. Men att vara förälder i USA, att vara mamma, det är inte så himla självklart. Man är inte så uppmuntrad kan man säga, säger Nina Persson.

Hon kämpade med sin identitet som mamma i New York och tyckte att det kändes märkligt att vara på lekplatsen bland hemmafruar och nannys.

– Mödraskap samtidigt som man ska ha ett liv och ett arbete som kvinna är ingenting som USA tycker ska vara självklart att kombinera, säger hon.

Varför kände du dig inte uppmuntrad?

– Allt! Föräldraförsäkring, skolsystemet och som jag sa, mammarollen. Jag blev konfunderad när det inte fanns någon som jag kände igen mig i på lekplatsen, för det var ingen som arbetade där. I Malmö känner jag mer att jag är bland föräldrar som får respekt.

– Det är otroligt roligt att bo i Malmö igen, det är fortfarande en fantastisk stad så det är skitkul, säger hon.

The Cardigans kommer under året släppa hela sin musikkatalog på vinyl. En del outgivna låtar finns bland materialet. Den fjärde maj spelar de på Gröna Lund, vilket blir bandets enda spelning i Sverige i år. Senast The Cardigans spelade i Stockholm var för tio år sedan.