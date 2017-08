Prince hemliga låtskatt släpps

Prince gick bort i april förra året.

Artisten han under sin livstid spela in så mycket musik att det nu finns tillräckligt med material för att släppa ett nytt album varje år i ett århundrade, rapporterar The Sun.

– Om han vill att hans musik ska släppas så kommer det att släppas, säger systern Tyka Nelson till The Sun.

Världsstjärnan gick bort förra året och det har sedan dess verkat som om hans inspelningar skulle fortsätta hållas från offentligheten. En uppgörelse med ”Universal music group” till ett värde av 300 miljoner kronor annonserades i februari vilket inkluderade släpp av den opublicerade musiken. Artistens förvaltare drog sig däremot ur diskussionerna i juni eftersom de inte kunde komma överens om exakt vad som skulle släppas ur låtskatten. Men nu rapporteras det att hans hemliga samling av låtar trots allt ska släppas, enligt The Sun. På så sätt fortsätter Prince musikarv att leva vidare genom det nya materialet, till miljontals fans stora glädje.

Prince önskan att musiken släpps

Princes syster Tyka Nelson insisterade på att det skulle släppas mer än bara musik under ”My name is Prince”-utställningen på O2 i London som öppnar i slutet av oktober, och har sagt att det alltid var Prince intention och önskan att musiken skulle släppas.

– Om han vill att hans musik ska släppas så kommer det att släppas. Han ville ha ett museum så är det vad vi gör nu. Prince ville också starta en skola. Jag planerar att göra det till en verklighet, sa Tyka inför öppnandet av utställningen.

– Han ville starta en musikskola i norra Minneapolis för mindre privilegierade barn som vill spela musik. Han började organisera det innan han dog och han sa till mig att hans uppdrag var skolan, sa hon.