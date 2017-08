Mel B:s vassa budskap på MTV-galan





1 av 3

Melanie Brown, eller rättare sagt hennes klänning, var en av MTV-galans stora snackisar.

På röda mattan skickade den förra Spice girls-stjärnan en vass passning – till sin ex-man.

Det har stormat rejält kring Melanie Brown , 42, den senaste tiden. Stjärnan stormade nyligen ut från inspelningen av ”America’s got talent ” då jurykollegan Simon Cowell skämtat om hennes äktenskap med Stephen Belafonte , 42.

De flestas blickar var, med tanke på den senaste tidens turbulens, riktade mot just Mel B när hon dök upp inför nattens MTV-gala. Och en av galans snackisar blev stjärnans klänning och det budskap hon visade upp på röda mattan.

Mel B – galans snackis

På Browns paljettklänning i guld kunde man läsa texten: ”You will never own me” – ”Du kommer aldrig äga mig”.

Melanie Brown har inte kommenterat vad hon egentligen menar med klänningen, men många tolkar det nu som att det är en passning till ex-mannen Stephen Belafonte.

Paret går sedan i våras igenom en infekterad skilsmässa. Melanie Brown menar bland annat att Belafonte utsatt henne för övergrepp och hotat med att släppa sexvideor på paret.

LÄS OCKSÅ MTV-priser till Sheeran och Lamar