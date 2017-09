Avslöjar: Ny twist förändrar ”Idol”



1 av 2 | Foto: Pär Bäckstrand/TV4 ”Idol”-juryn.

De trodde att de var utslagna – de hade fel.

Nu kan Aftonbladet avslöja att deltagarna som slås ut i ”Idols” slutaudition får en andra chans.

Och det är tittarna som avgör deras öde.

Totalt 102 deltagare ska bli 21 under ”Idols” slutaudition. Men till skillnad från tidigare år tar resan inte slut för de deltagare som inte går vidare.

I årets säsong får de en ny chans. I ett moment som TV4 väljer att kalla för ”Revanschen” kan de deltagare som tvingas lämna ändå gå vidare till kvalfinalen – med hjälp av tittarna.

– Vi har haft många deltagare under åren som snubblar på målsnöret genom att de till exempel tappar text eller andra viktiga moment under slutaudition. Det här är en ny chans för svenska folket att ge en Idol ytterligare en möjlighet att komma in i tävlingen, säger juryns Nikki Amini .

Tittarna kommer få möjlighet att rösta fram fyra deltagare som inte lyckades gå vidare från slutaudition. Dessa gör sedan upp under kvalveckan om en plats i kvalfinalen den 22 september och därmed en chans att nå topp 12.

FAKTA Så går ”Revanschen” till • De deltagare som får lämna tävlingen efter gruppmomentet, solosången och beskeden erbjuds en chans att att söka till ”Revanschen genom att spela in ett klipp där de ber om tittarnas stöd”. Klippen publiceras på tv4.se/idol • Fyra av de mest populära* deltagarna kommer att få revansch i kvalveckan. Dessa fyra annonseras på Idols hemsida senast måndagen den 18 september. • I kvalveckans webbexklusiva livesändningar duellerar de fyra utvalda. Vinnaren får uppträda under fredagens kvalfinal den 22 september och får med det en chans att kliva in i topp 12. • Popularitet mäts genom en kombination av videovisningar + delningar under 48 timmar efter publiceringen av klippet på tv4.se . Endast delningar från hemsidan räknas. Källa: TV4 Läs mer

LÄS OCKSÅ Allt du behöver veta om ”Idol” 2017

LÄS OCKSÅ Christoffer tolkar ”Imagine” i Idol – juryn blir helt golvad