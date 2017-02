Jessica Andersson blir rockbrud

FAKTA

Krogshowen ”Rock of 80’s - the show” har premiär på Trädgårn i Göteborg torsdag 9 februari.

Medverkar: Kee Marcello, Stefan Odelberg, Jessica Andersson, Jabob Samuel, Lollo Gardtman och Andreas Johnson.

Här är hela låtlistan:

”Welcome to the jungle” - Guns n’ roses

”Rock you like a hurricane” - Scorpions

”Living on a prayer” - Bon Jovi

”I want it all” - Queen

”White wedding” - Billy Idol

”Out in the fields” - Gary Moore

”Superstitious” - Europe

”Rock the night” - Europe

”I wanna rock” - Twisted sister

”Here I go again” - Whitesnake

”Wind of change” - Scorpions

”Dead or alive” - Bon Jovi

”Heaven’s on fire” - Kiss

”Back in black” - AC/DC

”Thunderstruck” - AC/DC

”Can’t this be love” - Van Halen

”Sweet child of mine” - Guns n’ roses

”Love in an elevator” - Aerosmith

”Any way you want it” - Journey

”Give me your love” - Fame

”Final Countdown” - Europe

”Don’t stop believing” - Journey

”Jump” - Van Halen