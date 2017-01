Kritiken mot ”En man som heter Ove”: Den är för lik Clintans film

Regissören Hannes Holm: ”Javisst finns det likheter”













1 / 7

Han satte nästan kaffet i vrångstrupen.

Filmaren Bengt Löfgren tycker att ”En man som heter Ove” är för lik Clint Eastwoods ”Gran Torino”.

”Utan att kunna Bibeln finns det säkert flera berättelser där på samma tema också”, svarar regissören Hannes Holm i ett sms.

Filmaren Bengt Löfgren. Foto: Copyright Housebars Produktion

När filmaren Bengt Löfgren såg ”En man som heter Ove” reagerade han direkt på likheterna – med Clint Eastwoods ”Gran Torino” från 2008.

– Hela plotten, att han inte har något att leva för, han är en bitter gubbe som förlorat sin fru. Walt är en sur gammal veteran, Ove en gammal fabriksarbetare som är överflödig. De älskar sina länder, ogillar förändringar, kör amerikanskt respektive svenskt.

Han menar att likheterna framförallt finns i det översiktliga men även i rena smådetaljer.

– Båda lagar vitvaror åt sina grannar, uttryck som ”det är inte rocket science”, som Walt säger och Ove säger det på svenska. I båda filmerna kommer grannarna över med mat som de inte vill ha för att det är massa konstiga kryddor, men sedan äter de maten och tycker att det är ganska gott.

Han reagerade inte när han läste Fredrik Backmans bokoriginal, men tycker att likheterna mellan filmerna är så stora att han ”nästan satte kaffet i halsen” när han hörde att ”En man som heter Ove” Oscarsnominerats. Framförallt reagerade han på att inga filmrecensenter nämnt likheterna mellan filmerna.

– Att göra referenser till andra filmer är bara bra. Det görs hela tiden. Men jag personligen tycker man kunde visat lite mer fantasti och satt en egen tydlig signatur på filmen. ”Gran Torino” har inte parallellhistorien där man tittar tillbaka till barndomen, men annars kom jag på mig själv med att kunna räkna ut vad nästa scen skulle handla om för att det var så likt ”Gran Torino”.

Holm: ”Gubben är misstänkt lik andra tjatiga gubbar”

”Ove”-regissören Hannes Holm ger Bengt Löfgren delvis rätt.

”Javisst finns det likheter. En man som heter Ove är en klassisk berättelse om en bitter man som under historiens gång ändrar attityd och omgivningen med honom. Det är en berättelse som återfinns många gånger om i litteraturhistorien. Vad gäller filmer så kan man rada upp de senaste: ”As good as it gets”, ”About Schwarz”, ”Grand Camino”, ”Nebraska”. Tittar vi längre bak finns klassikern om den snåla & elaka Scrooge av Dickens och utan att kunna Bibeln finns det säkert flera berättelser där på samma tema också”, skriver han i vid pausen i ett arbetsmöte.

Bengt säger att han kunde ”förutse vad som skulle hända i nästa scen” utifrån ”Gran Torino”?

”Det fanns inte en enda flashback i ’Grand Torino’! Inte nån! Så om den där gubben sätter sig och tittar på filmerna en gång till parallellt så återfinner han en mängd flashbacks ur Oves liv. Något som är en av den filmens huvudbeståndsdelar ! Jag tycker att denna gubbe börjar bli misstänkt lik alla andra tjatiga gamla gubbar. Inklusive mig själv. Jag vill även framhålla att 1,7 miljoner svenskar uppenbarligen velat titta på Ove för att de hittat nya spännande situationer de inte sett förr. Nu måste jag återgå till mitt möte som säkert kommer sluta som alla andra möten”, skriver han.

Filmexperten: ”Tänkte inte på den filmen”

Aftonbladets filmkritiker Jan-Olov Andersson är skeptisk till kritiken.

– Likheterna känns väldigt sökta,”Gran Torino” fanns inte nånstans i mina tankar när jag såg filmen, och jag ser inte några större likheter nu när det påtalas. Den som vill hitta likheter kan väl hitta likheter mellan alla filmer, säger han.

Hans kollega Jens Peterson menar att likheterna finns, men ytterst ytligt.

– Huvudpersonerna är äldre män vars fruar nyss dött. Men skillnaderna är större. Den svenska är en kärlekshistoria som visar vad som formade Ove. Den amerikanska handlar om kriminella gäng och en äldre man som försöker dela med sig av erfarenheter till en tonåring. En stor skillnad är att många känner igen sig själva eller andra i Ove, både i Sverige och internationellt. Det har jag aldrig hört någon säga om Walt Kowalski som Clint Eastwood spelar, säger Jens Peterson.

Både Walt och Ove gillar sina bilar. Foto: Anthony Michael Rivetti/AP/Warner Bros