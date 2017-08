Olivia Newton-Johns första ord efter cancern: ”Jag mår fantastiskt”



1 av 2 Olivia Newton-John kämpar än en gång mot bröstcancer.

Tre månader efter cancerbeskedet bryter ”Grease”-stjärnan tystnaden.

I ett känslosamt videoklipp tackar nu Olivia Newton-John för allt stöd, skriver People .

– Jag mår fantastiskt, säger hon.

Olivia Newton-John , 68, kämpar mot bröstcancer. Det var i maj som hon meddelade att hon återigen drabbats av sjukdomen. Ryggontet visade sig vara cancer som spridit sig, och stjärnan valde därför att skjuta upp sin planerade sommarturné.

Nu berättar hon för första gången om cancerbehandlingen, och hon har positiva besked att ge.

– För det första vill jag uttrycka min tacksamhet till alla ni som stöttat mig genom att skicka så vänliga och kärleksfulla meddelanden de senaste månaderna, säger hon i ett klipp.

– Era böner och lyckönskningar har verkligen hjälpt och fortsatt muntra upp mig. Jag mår fantastiskt och jag ser framemot att träffa er snart.

Besegrade cancern för 25 år sedan

Det är andra gången som Olivia Newton-John drabbats av bröstcancer. För 25 år sedan lyckades hon besegra sjukdomen, vilket hon nu ser ut att göra igen.

Under åren har hon fortsatt kampen genom att samla in pengar för bröstcancerforskning. Skådespelaren har bland annat varit med och startat Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre i Melbourne.

