Skådespelaren Harry Dean Stanton har dött









1 av 3 | Foto: Matt Sayles / AP Harry Dean Stanton.

Harry Dean Stanton, känd för ikoniska rolltolkningar som i ”Godfather II” och ”Alien”, har dött, rapporterar TMZ .

Han blev 91 år gammal.

Harry Dean Stanton somnade fridfullt in under fredagseftermiddagen, lokal tid, på sjukhus i Los Angeles, rapporterar TMZ. Han dog av naturliga orsaker, 91 år gammal.

Han verkade i mer än 60 år i branschen. Förutom ”Godfather II” och ”Alien”, kommer den legendariske skådespelaren även bli ihågkommen för sina roller i ”Repo Man”, ”Pretty in Pink”, ”Cold Hand Luke”, ”Twin Peaks” och ”Paris, Texas”.

Den långa meritlistan innefattar även ett gästspel i tv-serien ”2 1/2 män”, där han medverkat som sig själv. Han spelar även en betydande biroll i HBO-serien ”Big Love”.

Skådespelaren var god vän med Jack Nicholson . De var till och med rumskompisar under en period i början på 1960-talet, skriver The Hollywood Reporter. De spelade tillsammans för första gången i Monte Hellman s ”Ride in the Whirlwind”, som Nicholson för övrigt också skrev manus till. Stanton ska ha sagt att den erfarenheten lärde honom ”naturligt skådespeleri”.

Harry Dean Stanton föddes den 14 juli 1926 i Kentucky. Han tjänstgjorde i andra världskriget som kock på ett skepp under slaget om Okinawa. Han förblev en evig ungkarl livet ut, skriver TMZ.