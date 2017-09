Oasis-fansen är chockade – stjärnans riktiga namn avslöjat



1 av 2 | Foto: Dave Hogan / AP Liam Gallagher.

Oasis-fansen är förbluffade.

Anledning: kultbandets frontman Liam Gallagher heter inte alls Liam.

Liam Gallagher , 45, är just nu ute och gör pr för sitt nya album ”As you were”. Men bland fansen är den stora snackisen just nu stjärnans riktiga namn, som avslöjats på Twitter:

William John Paul Gallagher .

Namnen John och Paul uppges vara en tydlig hyllning till Beatles-ikonerna Lennon och McCartney. Liam och brodern Noel är bägge inbitna Beatles-beundrare

Men alla fans är inte förtjusta i William, som många tycker inte är ett “rock ‘n’ roll namn”, skriver The Sun.

Bandet Oasis splittrades 2009.