”Kanske är Biebers tid som popstjärna över”

Mark my words

++

Va? Har han börjat? Drar igång nästan tio minuter tidigare än planerat och varken publik eller Bieber verkar redo.

Where are ü now

++

”Nu är vi hemma”, tänkte jag. Jag hade fel. Snarkfest utan livesång.

Get used to it

++

Tråkigt nummer med alltför stora delar förinspelad sång.

I’ll show you

++

Söndagspromenad på scen.

The feeling

++

Promenaden fortsätter. Men sången sitter. Den här gången live.

Boyfriend

++

Godkänd nostalgitripp med halvhjärtad sång och dans.

Cold water

++++

Bara Justin och gitarren. Ack, så vackert.

Love yourself

++++

Kanske bör Bieber hänge sig fullkomligt åt gitarren.

Been you

++

Snark.

Company

+++

En av stjärnans starkaste låtar som lyckligtvis passar med det lågmälda humöret han har med sig.

No sense

+++

Kärleksserenad till fansen. Eloge för snygg publikkontakt.

Hold tight

++

Fin sång. Annars en snoozefest.

No pressure

+

Bieber spenderar halva låten med ryggen mot publiken. Under en fjärdedel syns han inte till alls.

As long as you love me

+

Nu orkar han inte ens mima längre.

Children

++

Räddas av snygg show och generös rökmaskin.

Let me love you

+

”Think you guys might know this one”. Bieber själv verkar inte göra det och missar att sjung... mima menar jag.

What do you mean

++

Fantastisk låt på skiva. Så det var ju tur att det var den versionen vi fick höra.

Baby

+++

Nostalgi är alltid ett säkert kort.

Purpose

+++

Balladkungen Bieber.

Sorry

++

Va? Är det slut? Potentiell klassiker som inte lever upp till sin potential.