Fansens galna teori: Taylor Swift transporteras i väska

Märkliga frågan som skakar om internet

Det började med en förvirrande bildtext.

Nu sprids en galen fanteori som en löpeld.

Den stora frågan är: Reser Taylor Swift, 27, nerpackad i en väska?





Det är kanske den märkligaste fanteorin hittills.

Spekulationerna började när en bild tagen utanför Taylor Swifts lägenhet på Manhattan i New York publicerades i internationella medier, rapporterar NME . Bilden tog i måndags och föreställer flera män som fraktar en stor, svart resväska.

Men det är inte bilden, utan bildtexten, som fått läsare att reagera.

”Taylor Swift blir transporterad i en gigantisk resväska från sin lägenhet i Tribecca till sin bil. Ett gäng bilar inklusive två stora Cadillacs och tre SUV:ar anländer till Taylor Swifts lägenhet i Tribecca för att flytta en stor resväska från lägenheten till bilen. Nästan ett dussin av Taylor Swifts säkerhetsvakter var närvarande för att flytta godset försiktigt samtidigt som Taylor Swift inte har synts till på länge”, lyder den.

Har inte setts på bild

Nu spekulerar både fans och internationella medier i om Taylor Swift faktiskt tröttnat så på paparazzis och autografjägare att hon bestämt sig för att resa nedpackad i en väska.

Popstjärnan har varken fångats på bild eller uppdaterat sina sociala medier på flera veckor. Enligt E Online fokuserar hon helt på att göra ny musik.

Om spekulationerna stämmer är Taylor inte den första stjärnan att ta till extrema metoder för att förflytta sig. Så sent som i mars rullades Adele in i en låda under en konsert i Sydney för att kunna ta sig fram till scenen ostört.