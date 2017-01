Här festar Skam-William på Stureplan

William och Noora. Foto: NRK

Thomas Hayes är i stan.

Under lördagen festade han på Stureplan i Stockholm.

Enligt uppgift hoppade han in i DJ-båset en stund.

Thomas Hayes , känd för sin roll som William i den populära ungdomsserien ”Skam” befinner sig i Stockholm .

Under lördagen syntes stjärnan på flera restauranger i Stockholm innerstad. Sent på kvällen befann han sig på nattklubben Spy Bar på Stureplan. Där hoppade han enligt sajten Festivalrykten in i DJ-båset och spelade musik en stund.

Joel Ighe , nattklubbschef på Spy Bar har själv publicerat en bild på stjärnan på Instagram där de poserar i lokalen.

Parallellt med sin skådespelarkarriär siktar Hayes på en karriär som DJ.

Är här för modevisning

Anledningen till att Skam-stjärnan befinner sig i Stockholm är att poddsystrarna Widell flugit in honom i samband med en modevisning för deras gemensamma klädmärke.

Hayes annonserade själv sitt Stockholmsbesök redan den 10 januari. På Twitter meddelade han att han kommer hit i slutet av januari och att han därefter ska resa vidare till Köpenhamn.

Under söndagen har stjärnan bland annat synts på Hötorget i Stockholm och utanför Kulturhuset på Plattan.