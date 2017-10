Kendall Jenner ångrar läskreklam: ”Känner mig så jävla dum”



Kendall Jenner erkänner att hon ångrar sin medverkan i Pepsi-reklamen.

NME skriver om hur stjärnan talar ut i det senaste avsnittet av ”Keeping up with the Kardashians ”

– Jag känner mig så jävla dum, säger hon i tårar.

I premiäravsnittet av ”Keeping up with the Kardashians ” pratar Kendall Jenner , 21, för första gången om sin medverkan i Pepsi-reklamen. Detta skriver NME nu om. Reklamen blev tidigare i år indragen då den ansågs förminska den amerikanska folkrättsrörelsen som exempelvis ”Black lives matter”.

I avsnittet öppnar Kendall upp sig och berättar om varför hon ville medverka i reklamfilmen.

– När jag fick erbjudandet, jag menar det är ett enormt företag. Människorna jag följde är ikoniska. Michael Jackson, Britney Spears, Beyonce, Pink. Att få något liknande var bara fantastiskt, säger hon.

Får råd av Kim

Hon erkänner sedan att hon inte hade ställt upp om hon vetat vad det skulle resultera i.

– Det var aldrig min mening att jag skulle uppröra eller såra andra människor.

– Jag känner mig bara så jävla dum, säger hon gråtandes.

Storasyster Kim Kardashian , 36, har erfaranhet av att få kritik och ilska riktad mot sig. I avsnittet tröstar hon Kendall och ger henne råd.

– Det är första gången som du har varit med om en skandal. Det enda du kan göra nu är att vara äkta och ärlig för du kan inte ignorera det, säger Kim.

