”Sopranos”-skådespelaren död









1 av 3 | Foto: Mary Evans / IBL Frank Vincent.

Frank Vincent har dött under en hjärtoperation, uppger TMZ .

Skådespelaren blev känd som maffiaboss i ”Sopranos” och genom ett flertal Martin Scorcese-filmer.

Han blev 78 år.

Frank Vincent har gått ur tiden.

Han drabbades av en hjärtinfarkt förra veckan och genomgick en hjärtoperation under onsdagen i New Jersey, USA. Frank Vincent dog under operationen, rapporterar TMZ.

Italienskättade Frank Vincent, född i Massachusets och uppvuxen i New Jersey, var en veteran i skådespelarbranschen, med en karriär som spände över drygt fyra decennium. Han blev ett välkänt namn genom flertalet Martin Scorsese -filmer, som Salvy i Tjuren från Bronx (1980), Billy Batts i Maffiabröder (1990) och Frank Marino i Casino (1995).

Upptäcktes av Robert De Niro

Maffiabröder blev en stor succé. Filmen, i vilken Robert De Niro är huvudrollsinnehavare, vann flera Oscars – bland annat för ”Bästa film”.

Det var också tack vare Robert De Niro som Frank Vincents vägar korsades med storregissören Martin Scorseses. De lärde känna varandra genom lågbudgetfilmen ”The Death Collector” i slutet på 1970-talet, varpå De Niro blev djupt imponerad av den unge Vincent och nämnde hans namn för Scorsese.

Spelade maffiabossen Leotardo i ”Sopranos”

Frank Vincent spelade även den ambitiöse och hänsynslöse maffiabossen Phil Leotardo i tv-serien ”Sopranos”, som sändes mellan 1999 och 2007. I serien tvekar Leotardo inte över att använda våld mot Sopranofamiljen, vilket till slut kostar honom livet i serien.

Förutom skådespeleriet, var Frank Vincent intresserad av musik och spelade såväl trummor som trumpet och piano. Men det var just lågbudgetgangsterfilmen The Death Collector och mötet med Robert De Niro som fick in honom på skådespelarbanan. I filmen spelade även Joe Pesci , som så småningom vann en Oscar för bästa manliga biroll i Maffiabröder.

