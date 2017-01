”Superstars 2017” - en mycket sevärd plankning av ”Mästarnas mästare”

Det är väl snudd på att SVT kan stämma Kanal 5 för att man har plankat ”Mästarnas mästare” rakt av.

Men det är också just det som gör att man omedelbart fastnar för ”Superstars 2017”.

Riktiga stjärnor, vettiga tävlingsgrenar, proffsig programledare.

Foto: MAGNUS RAGNVID / KANAL 5

I begynnelsen, i minnet för oss som var med på den tiden (1975), var ”Superstars” ett program där Sveriges bästa idrottare tävlade mot varandra i olika idrottsgrenar och Kjell Isaksson alltid vann.

Kollar man fakta, så sändes programmet faktiskt bara en säsong, men sedan följdes det av två säsonger av European Superstars och då vann Kjell Isaksson också båda gångerna.

Isaksson, numera 68 år, var då ett fysiskt praktexemplar och under flera år en av världens bästa stavhoppare.