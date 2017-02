Artisten Al Jarreau död





Al Jarreau, känd amerikansk jazz- och r&b-artist, är död.

Den 76-åriga sångaren hade avbrutit sin turné och var inlagd på sjukhus.

Alwin Lopez Jarreau , mer känd som bara Al Jarreau , är död. Den amerikanska artisten har sjungit många olika genrer under sin 50-åriga karriär. Jazz, pop, gospel, r&b och scat är han känd för.

Tidigare i veckan lades sångaren in på sjukhus i Los Angeles, på grund av utmattning. Han valde då att ställa in resten av sin 2017-turné och meddelade att han går i pension som turnerande artist, skriver TMZ .

I torsdags skrev Al Jarreaus team på hans Facebooksida att han var på bättringsvägen, ”sakta men säkert”. De skrev också att sångarens son hade hört sin pappa sjunga ”Moonlighting” för en av sjuksköterskorna. ”Ett väldigt lovande tecken!” skrev Jarreaus representanter.

Men jazzlegendarens hälsa återhämtade sig inte, utan Al Jarreau gick bort på sjukhuset, på söndagsmorgonen enligt amerikansk tid.

Jarreau har tilldelats sju Grammys under åren. I Sverige har han bland annat spelat på Stockholms jazzfestival och i Konserthuset i Stockholm, där han hyllade sitt förband The Real Group.

Om den sistnämnda konserten skrev Svenska Dagbladets kritiker att det var partystämning och att artisten ”färgar allting, på gott och ont, med sin utvecklade röstakrobatik”.

Han ligger bakom 70- och 80-talshits som ”We’re in this love together”, ”I’ll fly home” och ”Look to the rainbow”.

En senare hit från amerikanen är ledmotivet till tv-programmet ”Moonlighting” – på svenska ”Par i brott” – från 80-talet. Jarreau stod för låttexten.

Al Jarreaus röst känns också igen från en solostrof i Michael Jackson s ”We are the world”, som spelades in för välgörenhetsprojektet USA for Africa.

”… and so we all must lend a helping hand” stod sångaren för.

Sångaren har också sjungit in en låt som flörtar med Sverige – ”Stockholm sweetnin’” .

Al Jarreau blev 76 år.