Kim Kardashian och Kanye West blir föräldrar – igen









1 av 3 | Foto: Evan Agostini / AP TT NYHETSBYRÅN

Kim Kardashian och Kanye West har anlitat en surrogatmamma för att utöka parets barnaskara med ännu en liten knodd.

I slutet av januari är det dags, skriver TMZ .

Då ska Kim och Kanye få sitt tredje barn.

Kim Kardashian , 36, och Kanye West , 40, har anlitat en okänd kvinna via en surrogatagentur för att bära deras tredje barn.

Enligt TMZ har paret betalat 45 000 dollar till surrogatmamman. Och med ansvaret kommer vissa förpliktelser: Surrogatmamman får inte röka, dricka eller ta någon form av droger under graviditeten. Varma bad, hårfärg och rå fisk är också förbjudet, skriver sajten.

Anledningen till att paret valt att utöka familjen med hjälp av en surrogatmamma uppges vara Kim Kardashians hälsotillstånd.

För reality-stjärnan innebär nämligen ytterligare en graviditet en hälsorisk, då hon lider av placenta accreta – eller fastsittande moderkaka. Tillståndet innebär att moderkakan hos en gravid kvinna binder alltför djupt med livmoderväggen.

”Jag har kommit till slutsatsen att jag inte kan bära på ännu ett barn. Så nu vill jag utforska det här med surrogatmammor”, har tv-profilen tidigare sagt till sin mamma, Kris Jenner , i tv-programmet ”Keeping up with the Kardashians”.

Kim Kardashian och Kanye West har sedan tidigare barnen North West , 4, och Saint West , 1.

