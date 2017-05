Ellen Bergström om romansen med Robin Bengtsson











Ellen Bergström och mellovinnaren Robin Bengtsson föll för varandra direkt när de träffade varandra första gången.

Nu talar ”Let’s dance”-stjärnan ut om parets relation.

– Både han och jag hade precis gjort slut med våra ex, så det var väl lite av ett ”rebound”-förhållande säger Ellen Bergström till Hänt.

Hösten 2014 syntes de flitigt på röda mattorna ihop. I dag har Ellen Bergström , 28, och Robin Bengtsson , 27, gått vidare, hon har gjort succé i ”Let’s dance” och han representerar Sverige i Eurovision song contest. Ellen Bergström har bara gott att säga om sitt ex, som hon träffade på en privat grillfest i Stockholm.

– Vi träffades via några kompisar den där kvällen och föll väl direkt för varandra. Men båda var ganska ledsna och heartbroken just då. Både han och jag hade precis gjort slut med våra ex, så det var väl lite av ett ”rebound”-förhållande, säger hon till Hänt .

Kärleken höll inte

Paret höll ihop några månader innan de förstod att de var mer vänner än kärlekspar.

– Vi kände ju ett pirr i början, men sen avtog det och vi blev mer vänner. Vi gick ju på ganska många röda mattor och sånt ihop för att det skulle sticka i ögonen på våra ex, kan jag tänka mig. Så var det säkert. Vi var lite hämndlystna båda två, säger Ellen Bergström.

Robin Bengtsson kommenterade själv relationen till Aftonbladet , precis när det tagit slut.

– Vi var varandras rebounds och höll ihop ett tag. Vi hade båda gått ur relationer och hade det fint tillsammans. Vi är fortfarande vänner, sa han då.

Pratar inte längre

I dag har de två inte längre någon kontakt

– Robin är en jättefin människa och jag är så glad att han har hittat en bra tjej som han ska gifta sig med. Jag är på riktigt så glad för hans skull. Vi pratar inte längre, eftersom jag tycker att det är lite respektlöst att fortsätta vara vän med sitt ex när han har gått vidare. Men jag skrev till honom och grattade honom efter Melodifestivalen, säger Ellen Bergström till Hänt.

Ellen Bergström åkte i fredags ut ”Let’s dance” och slutade därmed på en tredjeplats.

