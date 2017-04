Tv-profilen gjorde inte samhällstjänst – får fängelse

Svarade inte på Frivårdens samtal för att ”det ringt många okända personer”





Tv-profilen dömdes till samhällstjänst.

Men han dök aldrig upp eller svarade på samtal – och döms nu till fängelse.

”Det har ringt många okända personer”, säger han själv till rätten.

Han fälldes för misshandel.

Då skulle tv-profilen, som är i 25-årsåldern, genomföra samhällstjänst. Men mannen dök aldrig upp på de inbokade tillfällena hos Frivården. Trots upprepade försök att få tag i mannen lyckades man inte.

Nu döms han i stället till motsvarande fängelsestraff på två månader.

”Det är utrett att NN allvarligt har misskött sina skyldigheter enligt den villkorliga domen”, skriver hovrätten i sin dom.

Lät bli att komma på möte efter möte

Efter det första mötet ska tv-profilen ha ringt en timma efter utsatt tid och sagt att han inte kunnat komma på grund av sitt ordinarie arbete. Han skulle återkomma för att boka ny tid, något som aldrig skedde.

”Han har utan legitimt skäl uteblivit från samtliga inbokade besök hos Frivården. Han har inte varit möjlig att nå per telefon och har inte återkommit trots att Frivården vid flera tillfällen har sökt honom och talat in meddelanden på hans röstbrevlåda samt skickat kallelser till honom per brev”, skriver rätten.

”Många okända personer ringer”

Mannen uppger själv att hans offentliga roll gjort domen så jobbig att han hamnat ”i en slags depression och mått väldigt dåligt”.

Han menar att han undvikit att kontrollera sina röstmeddelanden och missade telefonsamtal ”eftersom det har ringt många okända personer till honom” och att han ”inte kan förklara varför han inte har hört av sig till Frivården men att han inte har varit sig själv”.

Han menar också att han ”inte skulle må bra av att sitta i fängelse” och ”vuxit mycket som person de senaste åren och gärna vill få möjlighet att nu göra samhällstjänsten”.

Nöjesbladet har sökt mannen via telefon och sms utan resultat.