”Let’s dance” och evenemang i Stockholm ställs in

Med anledning av de misstänkta terrordåden i Stockholm ställs nu flera evenemang, som skulle ha hållits i Stockholm under fredagskvällen, in.

Däribland TV4:s Let’s dance.

”Med anledningen av attackerna i Stockholms centrum har vi valt att inte genomföra kvällens ’Let’s dance’ och i stället lägga all kraft på vår nyhetsbevakning. Våra tankar går till alla de som drabbats”, skriver Anika Beclijevski , exekutiv producent för ”Let’s dance” i ett sms till Nöjesbladet.

Samir Badran: ”Sjukt sorgligt”

Samir Badrans , en av dansdeltagarna och som dessutom bor nära platsen där det misstänkta dådet ägde rum, skriver om händelsen på sin Instagram.

”Sjukt sorgligt det som händer i Stockholm och Sverige. Man läser i tidningar dagligen om sjuka händelser men inser inte hur fucked världen är förns det händer nära en själv. Tillomed så nära som bara en gata från min lägenhet. Beklagar sorgen för de drabbade. sändningen av Lets Dance är inställd pågrund av händelsen!”

Danny och Uggla ställer in

Dramaten, liksom Stockholms stadsteater, meddelar på sin hemsidor att alla dagens föreställningar är inställda. Även Kulturhusets arrangemang är inställda.

"Phantom of the opera" på Cirkus ställs in, liksom Konserthusets konsert.

SF Bio stänger omgående biograferna i Stockholm med omnejd, däribland biograferna i Mall of Scandinavia i Solna, Heron City och i Sickla, och planerar öppna åter under lördagen.

Även Danny Saucedos krogshow på Hamburger börs ställs in. Magnus Uggla meddelar på sin Facebook att hans föreställning ”Hallå” även den inte blir av.

”Mamma Mia the party” på Tyrol invid Gröna Lund spelas inte i kväll.

På Chinateatern ställs kvällens föreställning av "The book of Mormon in".

Moderna Museet i Stockholm ställer in en planerad vernissage och kvällens samtliga programpunkter.

Även Golden Hits och Wallmans i centrala Stockholm ställer in sina planerade evenemang för kvällen.

Flera restauranger samt dans- och nattklubbar i centrala Stockholm väljer också att hålla stängt under fredagskvällen.