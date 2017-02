Tackade ja – efter samtal med Stenmark





Ett telefonsamtal till ”Let’s dance”-vinnaren Ingemar Stenmark övertygade Anja Pärson att tacka ja.

– Kommer man från Tärnaby och Ingemar har vunnit förr så duger inget annat än vinst, säger hon.

Anja Pärson , 35, som dansar i den kommande säsongen av ”Let’s dance”, pratade med en tidigare vinnare av tävlingen, alltså Ingemar Stenmark , 60, innan hon tackade ja.

Samtalet övertygade henne.

– Innan jag tackade ja ringde jag Ingemar Stenmark och Jonas Björkman , och de här som jag känner inom idrottsvärlden för att fråga hur det var. De sa ”kör”. Båda två säger att ”gå verkligen all in i det och då kommer det att vara skitkul”, säger Anja Pärson till Nöjesbladet under tisdagens pressträff för ”Let’s dance”.

Höga förväntningar

Pärson förklarar att det finns höga förväntningar på henne.

– Jag ska gå in och göra min grej och jag försöker låta bli att tänka på vad alla vill ha ut av mig. Jag ska ge mitt och så får vi se om det gillas eller inte, säger Anja Pärson.

När Pärson får frågan om hur långt hon och Calle Sterner ska gå i tävlingen svarar hon:

– Kommer man från Tärnaby och Ingemar har vunnit förr så duger inget annat än vinst. Så jag har en del att leva upp till, säger Pärson.