Santana dissade Beyoncé - nu ber han om ursäkt





Enligt musikern Carlos Santana är Adele en bättre sångerska än Beyoncé.

Därför var det också Adele som fick en Grammis för ”Årets album” och inte Beyoncé, menar han.

Men nu ber han om ursäkt - på Facebook .

– Jag önskar Beyoncé och hennes familj all lycka, skriver han.

Adele vann det prestigefyllda priset ”Årets album” på den amerikanska Grammisgalan under söndagskvällen.

Det gjorde därmed inte Beyoncé , som också var nominerad i kategorin.

Carlos Santana trodde sig veta varför det blev som det blev.

Enligt honom är Beyoncé ”inte en riktig sångerska”, sade han strax efter galakvällen.

– Jag tror att Adele vann för att hon kan sjunga, sjunga, sade musikern till Australian Associated Press (via New Zealand Herald).

”Beyonce är mer modellerande än sångerska”

Carlos Santana, som tillsammans med sitt band Santana uppträdde med Beyoncé inför Super Bowl 2003, utvecklade sitt resonemang för tidningen.

– Med all respekt för vår syster Beyoncé. Beyoncé är väldigt vacker att titta på och det är mer av en modellerande typ av musik - musik för att gestalta en klänning - hon är inte en sångerska, sångerska, med all respekt till henne.”

Beyoncé gjorde ett bejublat framträdande under den amerikanska Grammisgalan. Hon framförde ”Love Drought” och ”Sandcastles” tillsammans med dansare i ett nummer som skulle betona vikten av moderskap och kvinnor.

Även Adele bjöd på en omtalad succéshow, där hon hyllade den bortgångne George Michael.

– Adele kan sjunga, sjunga. Hon tar inte med sig alla dansare och rekvisita, hon kan bara stå där och hon bara stod där och sjöng låten och så var det inte mer med det. Och det är därför hon vinner, sade Santana.

Santana ber om ursäkt

Nu vill Carlos Santana dock be om ursäkt, som menar att hans resonemang ryckts ur sitt sammanhang.

På sin Facebook skriver artisten följande:

”Jag skulle vilja klargöra en kommentar som rapporterades när jag gjorde en intervju för några kommande spelningar i Australien och Nya Zeeland. Min avsikt var att gratulera Adele på hennes fantastiska kväll på Grammisgalan. Min kommentar om Beyoncé har tyvärr tagits ur sitt sammanhang. Jag har stor respekt för henne som en konstnär och en person. Hon förtjänar alla utmärkelser som kommer hennes väg. Jag önskar Beyonce och hennes familj all lycka.”

Kritiserats av Beyoncé-fans

Adele kammade hem hela fem Grammisar på söndagskvällen. Hennes album ”25” blev årets album, vilket har kritiserats av Beyoncé-fans som snarare tycker att den amerikanska artisten borde ha premierats för sitt politiskt laddade album ”Lemonade”.

Den brittiska sångerskan blev själv förvånad över utgången, och ägnade stora delar av sitt tacktal till att hylla Beyoncé. Hon bröt till och med itu sin Grammis, som för att dela den med sin konkurrent och musikkollega.