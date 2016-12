Efter kollaps: Tv-profilen checkar in på rehab

Hittades livlös på en bordell i Nevada: Nära att dö i överdos

Lamar Odom, 37, var nära att dö i en överdos.

Nu checkar Khloé Kardashians ex-man in på rehab.











I oktober förra året hittades basketspelaren och ”Keeping up with the Kardashians”-profilen Lamar Odom livlös på en bordell i Nevada. Han hade kollapsat efter en överdos.

Nu är tv-profilen redo att ta tag i sina missbruksproblem, skriver Us Weekly . Lamar Odom har checkat in på rehab i San Diego.

Gör det för sina barn

– Han åkte för att vara säker på att han fortsätter vara nykter och på rätt väg, säger en källa till tidningen.

Enligt källan vill Lamar framför allt genomgå behandlingen för sina barns skull.

Khloé Kardashian och Lamar Odom separerade redan för tre år sedan, men skilsmässan går igenom officiellt först den 17 december i år.