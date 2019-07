16 år efter splittringen: nu återförenas Antique

6 juli: Zinkensdamms IP, Stockholm

Artister som uppträder:

Aqua, Vengaboys, Antiloop, Dj Sash!, Cascada, Right Said Fred, Snap!, Melodie MC, Eiffel 65, Da Buzz, Markoolio, Drömhus, Flexx, Rob’n’Raz feat. D-Flex, Me & My, Daze, N-Trance, Boyzlife, Cappella, Londonbeat, Giorgio Prezioso, Dilba, Mendez, Cut ’n’ Move.

Bara i Stockholm: Victoria Silvstedt

13 juli: Slottsskogsvallen, Göteborg

Artister som uppträder:

Aqua, Vengaboys, Antiloop, Dj Sash!, Cascada, Right Said Fred, Snap!, Melodie MC, Eiffel 65, Da Buzz, Markoolio, Daze, Drömhus, Basic Element, Mendez, Flexx, Rob’n’Raz feat. D-Flex, Me & My, N-Trance, Cappella, Londonbeat, Giorgio Prezioso, Dilba, Cut ’n’ Move.

Bara i Göteborg: Antique

19 juli: Umeå Energi Arena, Umeå

Artister som uppträder:

Aqua, E-Type, Vengaboys, Cascada, Da Buzz, La Cream

Bara i Umeå: Dr Alban

20 juli: Pixlapiren, Helsingborg

Artister som uppträder:

Aqua, Vengaboys, Antiloop, Dj Sash!, Cascada, Right Said Fred, Snap!, Melodie MC, Eiffel 65, Da Buzz, Markoolio, Drömhus, Daze, Flexx, Rob’n’Raz feat. D-Flex, Me & My, N-Trance, Boyzlife, Cappella, Londonbeat, Mendez, Cut ’n’ Move, Giorgio Prezioso, Dilba, Look Twice