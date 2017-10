Ser musikalrollen som en hyllning till Gösta Ekman

Suzanne Reuter , som hustru till en av Henrik Dorsins rollfigurer.

Sara Jangfeldt , just nu aktuell på Stockholms Stadsteater i ”Billy Elliot”, spelar kvinnan som Monty Navarro är olyckligt kär i.

Emma Christensson spelar kvinnan som han redan är ihop med. Hon spelar i höst i ”Les Misérables” i Jönköping och sågs innan dess i ”The phantom of the opera” mot Peter Jöback på Cirkus i Stockholm.

– Den här komiska rollen är en ny genre för mig. Hon jag spelar är vän och snäll, men har också något lite galet i sig.

– Sara, jag och Andreas har ett sångnummer där han dras mellan sina två kvinnor. Ett roligt nummer jag tror blir en hit hos publiken, säger Emma.