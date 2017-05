Varför kolla på galet lång Wallander?

Bara om man är mycket pank eller har en svår fetisch för svenska språket behövs reklam-tv.

Jag tittar nästan aldrig längre, har det slagit mig.

Bara 89 minuter lång men började 21.00 och slutade 23.15. Filmen sågs av 411 000 svenskar på TV4 i söndags – en ständigt minskande skara av panka svenska språket-fetischister.

Förra veckan skrev jag om tid och hur mycket tid vi blivit när allt vi gör mäts.

Mäts gör vi eftersom det går att sälja annonser på platser där vi spenderar mycket tid. Jag använder det engelska ordet ”spend” istället för det svenska ”tillbringar” eftersom tid är ett slags betalningsmedel.

Gammal vanlig linjär tablålagd tv – burk-tv – tittar svensken fortfarande på två timmar och 29 minuter, skrev jag. Mest av vår tid får SVT1 och TV4 .

Med det gäller inte mig. Jag tittar inte ens i 30 minuter längre. Och det gäller allt fler människor.

Jag ser på ”Rapport” och ”Sveriges mästerkock” om det råkar gå, liksom ”Så mycket bättre”. CNN ser jag en del. Sedan ägnar jag tio minuter åt att zappa efter långfilmer på Viaplay och CMore. Därefter kollar jag om det kommit några hyrfilmer jag inte sett.

Sedan ser jag möjligtvis ”Aktuellt”.

Därefter blir det HBO eller Netflix.

Det slår aldrig fel.

Det är tur att folk lever allt längre så minuttittandet ännu ser bra ut i statistiken, men förr eller senare kommer alla bli som jag. Kidsen är förstås redan det.

▪▪▪

TV4, TV3, Femman, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 11, TV12 har sällan något att erbjuda. Och om de faktiskt lyckas ha en tv-serie i klass med det bästa på Netflix eller HBO avbryts de av reklam. Och sänder de en fet film som ”Gravity” med Sandra Bullock så är den 50 minuter (49 om vi ska vara helt korrekta, 49!) längre på grund av reklam. Orka Mallorca.

För bara 87 eller 99 kronor i månaden finns världens yppersta tv-serieutbud i Netlix eller HBO Nordic. HBO Nordics app till tv är förvisso genomusel men utbudet finns där.

SVT är har varit bäst på att ta upp konkurrensen mot kvalitets-tv-bolagen, medan TV4 i söndags körde ännu en repris av ”Wallander: Vålnaden”, som är 89 minuter lång men började 21.00 och slutade 23.15.

Det är tv för de luspanka.

Varför skulle någon som har råd med 99 kronor i månaden titta på ett reklamstinnt ”Wallander: Vålnaden” en gång till när den dessutom bara var +++ första gången? Om man har tillgång till ”Billions”, ”Veep” och ”A handmaid’s tale” på HBO Nordic eller ”Better call Saul”, ”Orange is the new black” eller ”House of cards” på Netflix? Bara 411 000 valde ”Wallander: Vålnaden”.

Krister Henriksson som Wallander. Foto: Baldur Bragason/TV4

Det finns inte många anledningar.

Det skulle vara språket. Det uppfattas mysigt att höra sitt eget språk i tv. Det är samma USP, unika försäljningsegenskap, som popmusik har. Att vara svensk och göra pop på engelska är lika svårt som att sälja sand till Sahara medan det är lätt att få en unik ton på hemmaplan.

⁠

Undergångsprofetiorna om burk-tv har hörts i åratal men jag tror att det går snabbt nu. TV:s enda väsentliga funktion är att sända live, till exempel fotbollsmatcher eller Melodifestivalen. I övrigt är de amerikanska jättarna överlägsna på allt.

Bara SVT, som gör mycket reportage, dokumentärer, journalistik, kultur och visar smalare svenska filmer – ja public service helt enkelt – kommer klara sig när nästa finanskris kommer och företagen på allvar börjar fundera på hur många som faktiskt tittar på reklamsnuttarna.

LÄS OCKSÅ Virtanen: Vem bryr sig om Tobias förutom hans mamma?

VECKANS...

Julia Louis-Dreyfus grövre. Foto: HBO Nordic

…SKAM . ”Skam” på SVT Play har jag faktiskt börjat se nu när ingen verkar prata om det längre. Jag tänkte mig att det skulle vara högst medelmåttigt intressant för en yngre farbror att se in i tonårsliv – men jag hade fel. Jag förstår hypen. Däremot förstås jag inte hur de köper bussar för 330 000 kronor som om det var ingenting. Udda land, Norge.

”Skam”. Foto: SVT

…VULGÄRITET. ”Veep”, HBO Nordic. Vi pratade om det i ”Seriefeber” på Aftonbladet-TV – att den absolut huvudsakliga skälet till att ”Veep” är den roligaste komedin är eftersom den är så vulgär. Förolämpningarna som inte bara Julia Louis-Dreyfus (”Seinfeld”) omkring sig är långt över anständighetsgtänsen. Men fantastiskt roliga. Serien har annat också, men sågningarna tar priset.

Julia Louis-Dreyfus grov. Foto: HBO Nordic

…REPORTAGE. ”Dokument inifrån: Fallet Kevin”, SVT1. Även Dagens Nyheter granskade nyligen den här fruktansvärda historien om Kevin, 4, som hittades död 1998. Två månader senare meddelade polisen att två bröder, fem och sju år gamla, hade dödat honom. Dan Josefssons reportage från Arvika verkar ytterligare visa att någonting gick verkligt snett i utredningen. Var de två barnen, som förhördes orimligt aggressivt och ingående, överhuvudtaget ens skyldiga till mordet? Allt tyder på rättsskandal och det räcker inte att journalister granskar, en åklagare borde öppna förundersökningen eller en statlig utredning borde tillsättas.

Tror att sönerna är oskyldig. Foto: SVT/FALLET KEVIN

…FÖR ÖVRIGT anser jag att ”Let’s dance” bör förstöras.