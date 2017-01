LIVE: Följ nattens Golden Globe-gala här















































I natt hålls den 74:e Golden Globe-galan, där det bästa inom film- och tv-världen 2016 prisas.

Galan hålls på The Beverly Hilton hotel i Los Angeles och leds av Jimmy Fallon.

Nöjesbladets Sandra Wejbro följer hela galan direkt. Chatta gärna med henne och häng med in i vimlet av filmstjärnor och andra kändisar!

Följ Golden Globe-galan med Nöjesbladets Sandra Wejbro.

ALLA NOMINERADE

Bästa tecknade film:

Kubo and the two stings

Moana

My life as a zucchini

Sing

Zootopia

Bästa skådespelare, tv-serie:

Riz Ahmed, The night of

Bryan Cranston, All the way

Tom Hiddleston, The night manager

John Turturro, The night of

Courtney B.Vance, Fallet O.J. Simpson: American crime story

Bästa originalmusik:

Moonlight

La La Land

Arrival

Lion

Hidden figures

Bästa tv-serie, komedi/musikal:

Atlanta

Black-ish

Mozart in the jungle

Transparent

Veep

Bästa utländska film:

Divines (Frankrike)

Elle (Frankrike)

Neruda (Chile)

The Salesman (Iran/Frankrike)

Toni Erdmann (Tyskland)

Bästa kvinnliga biroll, tv:

Olivia Colman, The night manager

Lena Heady, Game of thrones

Chrissy Metz, This Is us

Mandy Moore, This Is us

Thandie Newton, Westworld

Bästa kvinnliga skådespelare i tv, musikal/komedi:

Rachel Bloom, Crazy ex-girlfriend

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Sarah Jessica Parker, The divorce

Issa Rae, Insecure

Gina Rodriguez, Jane the virgin

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Bästa skådespelare i serie/tv-film:

Felicity Huffman, American crime

Riley Keough, The girlfriend experience

Sarah Paulson, Fallet O.J. Simpson: American crime story

Charlotte Rampling, London spy

Kerry Washington, Confirmation

Bästa manliga biroll, film:

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or high water

Simon Helberg, Florence Foster Jenkins

Dev Patel, ”Lion”

Aaron Taylor Johnson, ”Nocturnal animals”

Bästa filmmanus;

Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Nocturnal animals

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the sea

Taylor Sheridan, Hell or high water

Bästa tv-serie eller tv-film:

American crime

The dresser

The night manager

The night of

Fallet O.J. Simpson: American crime story

Bästa originalsång, film:

Can’t stop the feeling, Trolls (skriven av svenska Max Martin och Johan ”Shellback” Schuster)

City of stars, La La Land

Faith, sing

Gold, gold

How far I’ll go, Moana

Bästa tv-serie, drama:

The Crown, Netflix

Game of Thrones, HBO

Stranger Things, Netflix

This Is Us, NBC

Westworld, HBO

Bästa film, musikal/komedi:

20th Century women

Deadpool

Florence Foster Jenkins

La La Land

Sing Street

Bästa film, drama:

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the sea

Moonlight

Bästa manliga biroll, tv-serie, tv-film/miniserie:

Sterling K. Brown, Fallet O.J. Simpson: American crime story

Hugh Laurie, The night manager

John Lithgow, The crown

Christian Slater, Mr. Robot

John Travolta, Fallet O.J. Simpson: American crime story

Bästa manliga huvudroll i tv-serie, drama:

Rami Malek, Mr. Robot

Bob Odenkirk, Better call Saul

Matthew Rhys, The Americans

Live Schreiber, Ray Donovan

Billy Bob Thornton, Goliath

Bästa kvinnliga huvudroll i tv-serie, drama:

Caitriona Balfe, Outlander

Claire Foy, The crown

Keri Russell, The Americans

Evan Rachel Wood, Westworld

Winona Ryder, Stranger things

Bästa regissör:

Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Nocturnal animals

Mel Gibson, Hacksaw ridge

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the sea

Bästa kvinnliga skådespelerska, musikal/komedi:

Annette Bening, 20th Century women

Lily Collins, Rules don’t apply

Hailee Steinfeld, The edge of seventeen

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Bästa kvinnliga skådespelerska, drama:

Amy Adams, Arrival

Jessica Chastain, Miss Sloane

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Isabelle Huppert, Elle

Bästa manliga skådespelerska, drama:

Casey Affleck, Manchester by the sea

Joel Edgerton, Loving

Andrew Garfield, Hacksaw ridge

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences

Bästa manliga skådespelare, musikal/komedi:

Anthony Anderson, Black-ish

Gael Garcia Bernal, Mozart in the jungle

Donald Glover, Atlanta

Nick Nolte, Graves

Jeffrey Tambor, Transparent

Bästa kvinnliga biroll, film:

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden figures

Michelle Williams, Manchester by the sea

Bästa manliga huvudroll, musikal/komedi:

Colin Farrell, The lobster

Ryan Gosling, La La Land

Hugh Grant, Florence Foster Jenkins

Jonah Hill, War dogs

Ryan Reynolds, Deadpool