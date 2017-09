Skrällen: Han blir näste Bachelor



1 av 2 | Foto: DOUG MCSCHOOLER / AP Arie Luyendyk Jr.

Arie Luyendyk Jr. gör comeback i den amerikanska versionen av reality-såpan.

Han kämpade om Emily Maynards gunst i säsong 8 av ”Bachelorette” – men föll på målsnöret.

Nu ska han ta kärleksrevansch som nästa ”Bachelor”.

Hans hjärta krossades i finalprogrammet av amerikanska ”Bachelorette” 2012.

På torsdagen presenterades Arie Luyendyk Jr. , 35, i ”Good morning America” som nästa ”Bachelor” i den kommande säsongen av dejtingprogrammet – och får därmed en ny chans till romans.

– Det sjönk in just nu, det har varit lite surrealistiskt. Jag var lite skeptisk eftersom vi pratat ett par år om det här, men jag gick bara in i det med ett öppet hjärta och det slog mig väl precis nu att jag är här, sa han i samband med avslöjandet, enligt US Magazine.

”Min familj vet inte om det”

Arie Luyendyk Jr. har kommit på tal förut, när produktionen varit i färd med att utse en ny, kärlekssökande ungkarl. Han har mörkat sin medverkan in i det sista för vänner och familj.

– Det var bra timing den här gången. Jag har hållit låg profil om det eftersom jag inte riktigt visste hur det skulle bli. Min familj vet inte om det, så nu vet de tillsammans med er, sa han i ”Good morning America”.

Säsong 22 av ”Bachelor” börjar sändas 2018.