Shania Twain kommer till Sverige

Foto: Eric Jamison / TT / NTB Scanpix

Shania Twain, 52, kommer till Sverige.

Den kanadensiska stjärnan spelar i Stockholm den 17 oktober nästa år.

Shania Twain är tillbaka efter röstsjukdom och otrohetsskandal. Den 29 september släppte hon sitt första album på 15 år.

Nästa år kommer popcountrydrottningen till Sverige.

Den 17 oktober 2018 intar Shania Twain Globen i Stockholm. Spelningen är en del av hennes första europeiska turné sedan ”Up! Tour” 2004.

Biljetterna släpps fredagen den 13 oktober klockan 09.00.

Tog en paus 2004

Shania Twain har sålt över 75 miljoner skivor och haft hits som ”You’re still the one” och ”That don’t impess me much”. 2004 tvingades hon pensionera sig från artistkarriären efter att rösten gett vika.

– Det gick flera år innan jag blev fast besluten att kolla upp vad som var fel med det och även då var det väldigt svårt att få en diagnos, sa hon till Nöjesbladet nyligen.