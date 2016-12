Här får Sanna Nielsen fem plus av läsarna

Lycklig Nielsen tackar för stödet

Sanna Nielsens jobb som julvärd hyllades av Aftonbladets läsare.

Som tack fick hon ta emot en tröja med fem plus, direkt efter avslutad sändning på SVT.

– Nej men gud! Nu får jag gåshud! Tack. Åh, vad roligt, utbrister hon när Nöjesbladet överräcker tröjan.





Direkt efter att Sanna Nielsen tänt ljuset i direktsändning hyllades hon av tittarna. Beröm rasade in i sociala medier.

Även Aftonbladets läsare är mycket nöjda med hennes insats som julvärd.

I skrivande stund har 8000 personer tyckt till i omröstningen.

Av dessa har 60 procent givit henne högsta betyg, fem plus.

För att fira betyget fick Nielsen ta emot en tröja med fem gula plus i studion direkt efter avslutad sändning. En julklapp som gör henne mycket glad.

– Nej men gud! Nu får jag gåshud! Tack. Åh, vad roligt, utbrister hon.

Hon passar också på att tacka de som deltagit i produktionen.

– Vet du vad? Det borde stå ’vi är fem plus’. För det är ett så otroligt teamwork det här. Det är så otroligt många som jobbat med detta. Med allt från manus, till bild, ljus och ljud. Det är fantastiskt. Jätteroligt att folk verkar nöjda och glada.

”Längtat så länge”

Av de som röstat var 13 procent mindre nöjda och gav Nielsen ett plus.

Vad vill du säga till dem?

– Ni kanske blir nöjda nästa år för då kommer det en ny julvärd.

Sanna beskriver själv kvällen som magisk.

– Jag har ju längtat efter det här så länge. Att få sätta mig i den här sköna fåtöljen och få önska alla en god jul.

På plats under sändningen fanns bland andra Sannas kille, Joakim Ramsell , som även spelade musik tillsammans med henne. Ett stöd som hon uppskattat.

– Det är klart att det alltid är roligt att ha honom med sig. Men han är ju här också som musiker, framför allt. Vi har haft det jättemysigt och roligt.

Hyllade mormor och morfar

Ett återkommande tema under kvällen var minnen från Sannas tid med sina morföräldrar, mormor Anna-Lisa och morfar Kalle .

– Jag firade mina barndomsjular hemma hos dem och jag ville dela med mig av min personliga jul och hur det har varit för oss i familjen.

Bredvid sig under hela kvällen har hon haft ett kort på morföräldrarna i en guldram.

– Det var självklart att de skulle vara med. På bilden är jag nog mellan 12–13 år gammal. Min morfar var ju busfröt nummer ett, säger hon och pekar på honom på kortet.

Vad ska du göra nu när kvällen är över?

– Jag ska sätta mig i soffan i mina mysbyxor och jag tror att jag ska dricka glögg och bara pusta ut. För det här blir det absolut sista jag gör, jobbmässigt, innan det här året är slut.

Blir det semester sen?

– Ja, i några veckor i alla fall, säger hon iklädd röd spetsklänning och femplus-tröja.