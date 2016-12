”The Pogues”-Manager Frank Murray har dött

Låg bakom julklassikern ”Fairytale of New York”











Mannen bakom The Pogues ”Fairytale of new York”, Frank Murray har dött. Managern blev 66 år gammal. – Han var fantastisk och jag älskade honom djupt säger ”Pogues”-medlemmen Spider Stacy.

The Pogues legendariske manager Frank Murray har dött efter en misstänkt hjärtattack, han blev 66 år gammal, skriver Billboard .

Murray började arbeta med det klassiska bandet under mitten av 80-talet efter att han sett dem spela på en bar i London, han hade då redan arbetat med storstjärnor som Thin Lizzy, Elton John och The Specials.

”Han var fantastisk”

– Det känns som slutet på någonting, jag är mycket ledsen över att han är borta, han var fantastisk och jag älskade honom djupt säger ”Pogues”-medlemmen Spider Stacy .

Låg bakom ”Fairytale of New York”

Murray arbetade med bandet under fem år fram till början av nittiotalet, och ses av de flesta som mannen som låg bakom bandets klassiska jullåt ”Fairytale of New York” efter han bett bandet göra en cover på en annan jullsång, någonting de inte var intresserade av. Murray utmanade då sångaren Shane Mcgowan att skriva en bättre låt, vilket blev julhitten ”Fairytale of New York”. Han var även den som som såg till att sångerskan Kirsty MacColl var med och sjöng in låten.

Murray har tidigare gjort en hjärtoperation, och ska enligt egen utsago ha mått fint, vilket gjorde att hans bortgång enligt många kom som en stor överaskning.