Gitarristen Peter Puders död



1 av 2 | Foto: TT Peter Puders.

Peter Puders, svensk gitarrist som spelat med bland andra Ulf Lundell och Joakim Thåström, är död, skriver TT.

– Det är bara en stor chock, säger vännen Anders Karlsmark till Nöjesbladet.

Vännen och kollegan Anders Karlsmark pratade med Peter Puders i telefon senast i fredags. Dagen efter fick han dödsbeskedet.

– Man fattar ingenting. Det är bara en stor chock än så länge. Han är alldeles för ung och för bra för att försvinna, säger han när Nöjesbladet når honom.

Karlsmark och Puders hade under åren ett nära samarbete. De spelade tillsammans i postpunkbandet Commando M Pigg, som bildades 1980. År 2015 återförenades bandet, som han beskriver som deras hjärteprojekt, och enligt Karlsmark hade de planer på att fortsätta.

– Jag har en stor saknad efter en av de bästa svenska gitarristerna. Det känns som en musikalisk halva från mig själv har försvunnit, säger han.

Peter Puders började sin karriär i Lundabaserade punkbandet TT Reuter. Genom åren var han även en flitigt anlitad studiomusiker. Ulf Lundell , Imperiet och Joakim Thåström är bara några av de han samarbetat med. Under ett par år under 1990-talet spelade han även med Thåströms band Peace, Love and Pitbulls.

Peter Puders blev 58 år gammal.