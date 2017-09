Sjuk Wolff tvingas ställa in turné

Rikard Wolffs turné ”Den sista föreställningen – Wolff sjunger Brel” ställs in på grund av sjukdom.

Foto: Felipe Morales / AFTONBLADET Rikard Wolff.

”I dag har jag fått besked om att jag måste vara sjukskriven september–oktober för att komma till rätta med problemen jag har haft de senaste veckorna och som nu innebär att jag tvingas ställa in hela Brel-turnén. Jag beklagar detta djupt”, säger Rikard Wolff i ett pressmeddelande.

Turnén skulle ha omfattat ett tiotal orter i Sverige. De som har köpt biljetter ombeds kontakta sin lokala teaterförening som står som arrangör för föreställningen, skriver TT.

Ställde in turnéstarten

Rikard Wolffs hälsoproblem har redan inneburit att flera tidigare föreställningar ställts in. Den 27 augusti meddelade artisten att ”Sommardrömmar” i Vitabergsparken ställdes in. För TT berättade då Pelle Berglund , Wolffs turnébokare, att anledningen var att Rikard Wolff lagts in på sjukhus.

Kort därefter kom nästa bakslag för Wolff, när han på måndagen tvingades ställa in turnépremiären av ”Den sista föreställning – Wolff sjunger Brel”.

Hälsningen till fansen: ”Saknar er”

På onsdagen berättade artisten om beslutet att ställa in på sin Facebook – och skickade samtidigt en hälsning till fansen:

”Jag har så sett fram emot att få möta Er och ge er denna vackra föreställning. På söndagkväll fick jag ett återfall i en åkomma som kommit och gått de senaste veckorna. Jag tillbringade gårdagskvällen, inte med ER, glittrande gator och ljuvlig musik, utan stirrandes från min sjukbädd. JAG LÄNGTAR EFTER ER, JAG SAKNAR ER, snart är jag på benen igen och då ska vi fortsätta DRÖMMA EN OMÖJLIG DRÖM, den dröm som Jacques Brel aldrig slutade tro på”, skrev han bland annat i inlägget.

Lider av ärftlig lungsjukdom

Rikard har tidigare berättat om sina hälsoproblem och den ärftliga lugnsjukdom, lungemfysem, han lider av.

– Det är en kronisk sjukdom som är ganska krånglig och tvingar mig till rätt stora anpassningar. Jag är oerhört beroende av planering och logistik och har alltid en assistent som hjälper mig när jag reser. Jag har inte råd med något slarv längre, har han tidigare sagt i en intervju med Nöjesbladet.

